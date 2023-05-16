金山將開豪華月子中心 1晚950元 進駐高級酒店 已50人排隊

美國西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山開設，這座被稱為「 莊園產後療養中心」將位在舊金山高級旅館Fairmont Hotel內的一整層樓。(舊金山Fairmont Hotel官方臉書)

西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山 開設。這座被稱為「 莊園產後療養中心」(Village Postnatal Retreat Center)位在舊金山高級酒店Fairmont Hotel內一整層樓，目標是成為產後媽媽可花幾天時間放鬆地點，寵愛自己、獲得哺乳專家支持，並參加新生兒護理課程等。

然而，與大部分豪華度假中心一樣，月子中心價格不斐。莊園產後療養中心共同創辦人達爾文(Jennifer Darwin)表示，確切價格尚未公布，將約為一晚950元。她是專業護士與陪產士，還主持「金門助產協會」(Golden Gate Doula Associates)。

費用將包括旅館 其中一間套房、一天24小時全天候的產後護理專家、助產、哺乳支持、按摩、足浴、面部護理、托兒等服務。部分費用可經由保險、員工福利或HSA帳戶支付。中心定於今年7月開幕，但現已每天收到許多諮詢電話、有超過50人等候名單。

達爾文表示，創立月子中心的想法由來已久。她擔任多年陪產士之後，了解產後比產期更困難，也是媽媽與家人最掙扎時期，「生產是一至二天，但產後就是一生。」她的許多客戶在嬰兒出生後、感到不知所措，從母乳哺育、失眠 、情緒失衡、平衡育兒與身體調養等，月子中心可提供協助。

達爾文原本計畫2017年開設月子中心，但必須聘任哺乳顧問、針灸師、按摩師等支持人員，加上尋找地點不易，疫情之後就延後計畫。上個母親節周末，紐約月子中心「Boram Postnatal Retreat」開幕，也設在豪華旅館一個樓層，根據「紐約時報」報導，每晚價格為1300-1400元。

「莊園產後療養中心」將會是西岸第一家。將提供媽媽們三晚、五晚或七晚的住宿計畫與水療等選項，還有母乳哺育、嬰兒心肺復甦術等講座，設有媽媽休息室，新手媽媽們可進行交流與支持。還可享用產後月子餐點，包括大骨湯、燉菜與富含鐵質等營養食物，歡迎伴侶與配偶同住。

「舊金山生產中心」(San Francisco Birthing Center)主任麥瑞克(Nancy Myrick)表示，很高興聽到月子中心開設，產後時期對許多新手媽媽來說具有挑戰，支持途徑卻很少，缺乏關注與支持，導致媽媽陷入危機、無法應對失眠、哺乳、產後憂鬱症等問題。「美國婦產科學會」也於2018年報告呼籲，應改善美國產後護理。