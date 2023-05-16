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屋崙教師結束罷工 最高加薪22% 16日恢復正常教學

記者劉先進／屋崙報導
屋崙教師協會和學區15日表示，雙方達成協議罷工結束，學校將在16日恢復正常教學。（記者劉先進／攝影）
屋崙教師協會和學區15日表示，雙方達成協議罷工結束，學校將在16日恢復正常教學。（記者劉先進／攝影）

屋崙教師協會（OEA）和屋崙聯合學區15日表示，雙方達成協議，涉及3000名教師和工作人員，影響3萬5000名學生的7天罷工宣告結束，學校將在16日恢復正常教學。雙方簽署的為期兩年半的臨時協議中，為協會中的3000名教師、護士和其他工作人員加薪幅度11%到22.3%不等。

本學年只剩下8天，雙方達成協議並讓學生重返課堂的壓力越來越大；最快的高中畢業典禮暫定22日舉行。學區最遲的上課日是5月25日。

代表教師工會的屋崙教師協會聲明說，由50多名屋崙教育工作者組成的教師協會談判團隊，已與學區達成協議。「我們的集體力量迫使學區承諾，為教育工作者提供生活工資，為學校提供更多資源，為學生及其家人提供可執行的工作條件，並解決共同利益問題。暫定協議現在將由協會成員投票表決。學校於周一對學生開放，周二將恢復教學。」

●2.5年臨時協議 大多教師加薪15.5%

雙方簽署的為期2.5年的臨時協議內容包括為協會中的3000名教師、護士和其他工作人員加薪11%到22.3%。大多數教師加薪15.5%。目前薪酬最低的幼教，其工資表的增長幅度最大。專業教師包括那些從事雙軌制和雙語教育項目的教師也將獲得津貼。所有社會工作者每年的額外職責，將有180個小時的薪酬。

一名初級教師的年薪為6萬2696元，一名頂級教育工作者的年薪是10萬9878元，這還不包括全部醫療福利和相當於教師工資19%的地區養老金投入。合同沒有改變教師的時間表，其中包括180個教學日，6個額外的準備時間。小學教師每天工作6.45小時，初中和高中教師每天7小時。該協議還將首次在小學增加學校顧問，並增加輔助人員，包括學校圖書管理員、指導顧問和學校護士。

●共同利益建議 支持無房學生

根據最近的建議，學區總監崔莫爾（Kyla Johnson-Trammell）此前說，這項補償方案將花費學區約7000萬。這是一個歷史性的交易，是向教育工作者提供他們應得資源的第一個重大步驟。「對我來說，將學區從危機的歷史中推向穩定的文化，並讓每個學生、家庭和員工實現品質，都同等重要。」

暫定協議將在未來幾天內提交給學區委員和教師工會成員進行投票。屋崙教育協會副主席蘭西弗（Kampala Taiz-Rancifer）說，除了經濟收益之外，這項艱苦奮鬥的臨時協議，如果得到協會成員的批准，將有助於確保教育工作者、家長、學生和其他利益相關者在決策過程中有發言權。

雙方還宣布，就此前的談判僵局、四項共同利益建議達成協議，即支持無房和住房不安全的學生、社區學校的共同管理、支持歷史上的非裔學校以及關閉學校的程序。新的賠償工作組將確定學生人口中至少有40%是非裔的學校為歷史上的非裔學校，並實施計畫，幫助學生茁壯成長。雙方同意採用社區學校的共同治理模式，其指導委員會的成員由協會和學區任命。雙方還初步同意確定可用於安置沒房住的學生的地點，並從政府獲得住房券和其他財政支持。

屋崙聯合學區在2003年面臨破產後仍欠著1億元的加州貸款，學區仍處於加州財政監督之下。任何交易都需要加州財政託管人和阿拉米達縣教育局的批准。

屋崙教師協會和學區15日表示，雙方達成協議罷工結束，學校將在16日恢復正常教學。...
屋崙教師協會和學區15日表示，雙方達成協議罷工結束，學校將在16日恢復正常教學。（記者劉先進／攝影）

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