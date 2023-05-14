「西遊ABC」作者：看過書再追劇 會發現在美華人巨大進步

「西遊ABC」同名漫畫小說作者楊謹倫。（記者李怡/攝影)

全華裔 主演的最新美劇「西遊ABC」（American Born Chinese）根據楊謹倫的同名漫畫改編，楊謹倫在接受本報採訪時表示，改編的劇本與原著有很大的不同，即使讀過漫畫原著，再看這個劇集，也會有不同且更豐富的視覺衝擊。

楊謹倫解釋，因漫畫創作是以他成長的環境為背景，就是在上個世紀的80、90年代，而劇集的拍攝是在2020年代，如果看過書的人再看劇，會驚異地發現，在美華人 這些年來各個方面都取得了巨大的進步。

全劇圍繞華裔遭遇的刻板印象與尋根「我是誰」展開，華裔尤其是華二代特殊的成長環境，使得他們在家庭和社會中面對兩個不同的文化體系與價值觀念，因此對自我認同常產生困惑和無所適從。影片在當下反亞裔仇恨的大背景下上映，是講好華人故事、促進族裔之間互相了解的好時機。

「西遊ABC」主創團隊。（記者李怡/攝影）

楊謹倫說，他之所以會變成漫畫家，原因是從小就喜愛寫與畫漫畫。原來楊謹倫大學主修資訊科學，畢業後曾當過電腦工程師，後來在加州從事十多年教職，在高中教授資訊科學，同時創作漫畫作品。現在楊謹倫也是哈姆林大學的駐校作家，指導學生為兒童與青少年寫作。

楊謹倫說，他常將漫畫運用在高中授課，之後修讀教育碩士時更著重研究漫畫如何輔助教學。他出版過的漫畫包括「美生中國人」、「義和團與殉教徒」、「降世神通」系列、DC漫畫公司的「新超人」系列等，作品曾獲美國國家圖書獎決選、普林茲文學獎、艾斯納獎最佳新圖像小說 等獎項。曾獲麥克阿瑟基金會頒發「天才」研究補助金，並曾獲選為美國國家青年文學大使，也是第一位獲得此榮譽的圖像小說家。更多作品欣賞可登錄他的個人網站。