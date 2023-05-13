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房客耍賴頻傳 房東被設局誣告 有人被迫絕食抗議

記者劉先進／屋崙報導
有華人房東因為租客賴帳12萬多，難以維持生計，甚至絕食抗議。（記者劉先進／攝影）
有華人房東因為租客賴帳12萬多，難以維持生計，甚至絕食抗議。（記者劉先進／攝影）

本報之前多次報導灣區租客拖欠租金房東苦不堪言的問題，有華人房東因租客賴帳12萬多，難以維持生計，甚至絕食抗議；但租客設局、聲稱自己裸體，進而誣告房東性騷擾，還是首次發生這麼匪夷所思的案件。

根據國家公平圖集的研究（National Equity Atlas），在整個阿拉米達縣，估計有3萬2900個家庭欠下總計1.25億元的租金。加州公寓協會之前對阿縣的住房提供者做了調查，205個受訪者說，他們被欠的租金超過6800萬元，而這只是冰山一角。華人房東或其他族裔房東，都被拖欠過租金。

灣區華人房東George Wu表示，一西裔女子一家租住他位於聖利安住的房子。從2020年2月到今年初的3年，欠下房租12萬多，還將房子違規轉租給他人。在疫情前，他就上訴，但由於阿拉米達縣的暫停驅逐令的保護，法院至少18次推遲開庭。他難以維持生計，處於破產邊緣，忍無可忍之下，於2月26日起在阿縣辦公樓外絕食抗議，「至死方休」。

阿拉米達縣議會後來決定，不再延長當天到期的暫停驅逐令。因為政策有60天緩衝期，即到4月29日，暫緩政策正式終結。但George Wu本月12日表示，自從2月絕食活動後，該租客仍然在欠租金，累計賴帳近13萬元。他起訴租客的案件，兩天前才剛開庭。

華人Judie Zhu說，她的三處房產的租客，全部拒付租金，累計金額10.8萬元。沒有租金收入，卻還要交地稅、還房貸。為了養家餬口，她和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。她說，以後再也不會考慮出租，全家打算賣掉房子，搬到別的地方。

租金 房東 租客

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