「我沒穿衣服」華人房東遭非裔女租客設局誣性騷 法官明察拒受理

屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他，說他性騷擾。（記者劉先進／攝影）

屋崙華人房東李國輝（Harry Lee）12日對本報記者獨家表示，有非裔女租客 利用屋崙暫緩驅逐令（Eviction Moratorium），欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害，誣告他性騷擾 。租客當時叫他到家中維修廚房設備，他如約而至，對方居然在房間中大喊：「我是裸體，沒穿衣服，滾出去！」他被指控性騷擾，還被報警，幸好法官查看證據後，拒絕受理此案，才逃過一劫。

在房東的強烈要求下，屋崙市議會日前投票決定，7月15日結束暫緩驅逐令。（記者劉先進／攝影）

李國輝表示，他在屋崙擁有一棟公寓，有15個單元，用於出租。自從2021年疫情嚴重以來，有兩個租客以各種理由拒付租金 。其中一個非裔租客和另一個華裔女生住在一起，該租客今年1月開始沒付租金，1月某一天，租客說需要修理廚房，但不想被維修工打擾，所以門沒上鎖，請房東進去修理。

李國輝說，他到了租客房間，敲門進去，看到華裔女生在家，就開始在廚房維修。過沒多久，非裔租客在房間內大叫：「我裸著身子，沒穿衣服，你給我滾出去！」李國輝當時很氣憤，明明是對方叫自己過來維修的，「我手中有大家溝通的短訊證明。為何過來了，居然對我說出這種話？」租客當時立刻報警，聲稱被性騷擾，房間內有攝影機，她認為李國輝用鑰匙開門進去的，未經允許。最後，李國輝還被下達禁止令，不能靠近租客。

李國輝被指控性騷擾，在法庭上，他提交了雙方溝通的短訊內容，法官也問租客，「如果你裸體，為何要讓房東來維修？」最終法官拒絕受理此案，他才成功逃過設局陷害。

李國輝說，該女租客自從租屋後，只交了幾個月租金，而且總是以各種理由「找碴」。經常說家俱要維修。甚至打電話投訴市府說這間屋子的油漆掉下來，天花板漏水，有一些雨水掉下來。每次過去和租客交涉，對方都非常兇悍，試圖吵架。因為租客的原因，導致他有些待租的房間至今還租不出去。目前，租客養了兩隻狗，非常吵鬧，甚至影響其他租客的安寧。

屋崙市議會之前已投票決定，7月15日結束暫緩驅逐令。但李國輝擔心，租客在7月15日前仍然不會付租金，他的損失更大。

起草暫緩驅逐令的屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）之前表示，暫停驅逐令和暫停滯納金將在2023年7月15日結束，目前到7月中旬的這段時間，將允許進行宣傳、教育和轉介服務，以支持租戶和業主應對法律的變化。到2024年7月1日，租金上漲暫停令結束。

勵琪辦公室解釋，市議會在討論新的永久性租戶保護措施，希望把涉及疫情的驅逐保護編入法律，對於基於2020年3月9日至2023年7月14日期間，累積的不支付租金的驅逐情況，若因疫情造成經濟困難而未支付租金，租戶將有辯護權。

為了以違約為由驅逐租戶，房東須證明違約是基於租戶以書面形式接受的一項條款。租戶不能因為欠下少於1個月的公平市場租金（由聯邦住房及城市發展部設定）而被驅逐。市議會鼓勵租戶和業主，從租金調整計畫中尋求幫助，如果符合條件，業主可以使用加州抵押貸款救濟計畫。

李國輝說，很擔心7月15日驅逐禁令結束前，租客還是不付租金。且在他被拖欠的過程中，市府幾乎沒有提供任何幫助，讓人失望。他也希望諮詢律師，決定後續行動。