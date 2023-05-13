「遞紙條 索現金」舊金山7天9起銀行劫案

5月3日到9日的7天時間內，舊金山發生9起連環銀行搶劫案，警方逮捕了一名嫌犯。（取自舊金山警局推特）

舊金山 警局本周宣布，5月3日到9日的7天時間內，市內發生9起連環銀行搶劫案。劫匪採取類似的作案手法，進入銀行，向出納員遞上一張紙條並索要現金。在9起劫案的5起中，出納員照辦，嫌疑人成功搶走現金後逃離現場。警方逮捕了34歲的嫌犯朱利安·李（Julien Lee），他被指控多項搶劫罪和拘捕罪。

9起搶劫案發生的時間地點分別為：3日在Winston Drive 200號街區、5日 Irving街2000號街區、8日在Geary Boulevard 的6100街區、8日在第8街的600號街區、8日在Clement 街300號街區、8日在 Irving街的1800號街區，9日有三起，兩起在Ocean Avenue的2600號街區，一起在 Irving街的2000號街區。

舊金山警局搶劫調查科在調取監控錄影時，獲得嫌疑人的圖像，並向警員散發一份犯罪警報。9日下午3時30分，Taraval分局警官趕到Irving街2000號街區並報告了一起銀行搶劫案。警員見到了受害者和目擊者，得知嫌疑人向出納員遞了一張紙條索要現金。嫌犯拿到現金後騎車逃離現場。

當日下午4時許，Richmond分局的警員，在Geary街觀察到一名與銀行搶劫案嫌犯特徵相符的嫌犯。當警員試圖扣留嫌犯時，對方逃跑，雙方發生了短暫追逐。Taraval分局警員趕到現場，協助將嫌犯拘留。調查人員確定逮捕該嫌疑人的可能理由，該嫌疑人被認定為34歲的朱利安·李，他涉嫌上述搶劫案，最終被逮捕。

朱利安·李隨後被送往舊金山縣監獄 ，他因涉嫌四項二級搶劫罪、四項二級搶劫未遂罪、八項二級盜竊罪、拒捕罪，以及在舊金山尚未實施的搶劫、盜竊和重大盜竊的逮捕令而被收監。

舊金山警局表示，雖然已實施逮捕，但這些案件仍在調查之中。任何知情者可聯繫警局24小時舉報電話：1-415-575-4444，或發短信到TIP411，並以SFPD開頭。爆料者可以保持匿名。