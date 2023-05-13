阻上小偷小摸 店家保全常受法令掣肘

舊金山的店家、雇員和保全正在努力尋找一個難題的答案： 在一個有著高財產犯罪率的城市，什麽是阻止輕微竊盜的最佳方式？（美聯社）

舊金山 的店家、雇員和保全正在努力尋找一個難題的答案： 在一個有著高財產犯罪率的城市，什麼是阻止輕微竊盜的最佳方式？你是與涉嫌入店行竊的人對峙，還是避而遠之？

許多商家表示，他們仍然處於一種尷尬的境地，既不想訴諸於暴力來阻止偷竊者，又不想讓潛在的小偷肆意妄為，造成數千美元的損失。

行業領袖和專家在採訪中說，私人保全的首要責任是將風險和損失降到最低，但要做到這一點，必要時需對入店行竊者進行人身干預，但這可能會很麻煩，而且有時會被政策所禁止。

根據州法律，保全有權力實施 「公民逮捕」（citizens arrest），但僅此而已。根據加州 保全和調查服務局網站上的培訓手冊，在實際拘留嫌疑人時，保全必須告訴嫌疑人逮捕他們的意圖、原因，以及保全或私人保全人員有權進行公民逮捕。

該手冊還指出，保全人員不應觸碰嫌疑人，「除非他們在保護公民、保護其雇主的財產、進行自衛，或在實施逮捕時有必要使用合理的武力」。

「訣竅是在人們走進來的時候仔細研究他們，在麻煩發生之前看到它，然後上前禮貌地參與阻止它。」市中心一家大型商店的一名警衛說。

在她說話的時候，她向一個穿著破舊衣服的人點了點頭，他的外套下有一個鼓鼓的背包，一邊盯著商品一邊喃喃自語。「就像那個人，」她說。「我會很有禮貌，很尊重他，但要確保一直盯著他。」

記錄顯示，在整個加州，對於小偷小摸，即沒有使用武力或威脅使用武力的盜竊的破案率，在過去三十年內大幅下降。2019年，全州警方解決約9%的此類犯罪。在舊金山，警方已經解決了2023年報告的大約3.6%盜竊案，與去年同期相比略有增加。

一些執法官員說，店家和保全受到地方和州政府政策的束縛，這些政策減少了對非暴力犯罪 者的懲罰，因此使他們有恃無恐。這種說法遭到了進步人士的反對，他們說小偷小摸往往是由貧窮和不平等驅動的，他們贊成改造而不是監禁，除非能夠為街頭流浪者提供足夠的戒毒、援助和住房計畫，否則無家可歸者偷竊的問題不會結束。