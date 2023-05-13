北加萬佛聖城 27日起恢復疫情前開放時間

北加曼都西諾縣瑜伽市的萬佛聖城，將從5月27日起恢復全面開放。（萬佛聖城提供）

位於北加州 曼都西諾縣瑜伽市的萬佛聖城（City of Ten Thousand Buddhas），將從5月27日（周六）起恢復全面開放，自上午8時至下午6時，每周7天，歡迎各界善信前往參加法會共修。

萬佛聖城自2020年3月因應疫情 ，暫停開放。2022年11月起，每日下午1時至5時，開放給信眾和訪客到萬佛殿禮佛，也能參加「大悲懺」。現因加州取消新冠緊急狀態，萬佛聖城也將恢復疫情前的開放時間。

萬佛聖城由上宣下化老和尚於1976年成立，當初購置的是一所廢棄的加州療養院，如今是一座占地逾488英畝的國際佛教大叢林。宣化上人出生於東北吉林省雙城縣（其後劃歸黑龍江省），1962年來美，首先在舊金山弘法。雖然來美前並未學習英文，但以其無私的德行與超乎常人的修行，因而收了許多受過高等教育 的各國弟子，得以展開譯經、弘法、教育等事業。

老和尚生前在美加、亞洲等地總共成立將近30座道場，以萬佛聖城為總部，都隸屬於「法界佛教總會」（www.drba.org）。老和尚已於1995年入涅槃，但座下弟子們仍依照老和尚的大願，繼續推動教化眾生的各項工作，也繼續成立新道場，廣度眾生。多國語文的譯經工作（www.buddhisttexts.org）、中小學義務教師、以及其他義工機會，都歡迎有志者參與，積功累德，同霑法益。報名：drbavolunteers.org。

萬佛聖城內附設法界佛教大學(www.drbu.edu)、培德中學和育良小學(www.igdvs.org)，多年來培養了許多品學兼優的學生。法界佛教大學（法大）和培德中學都獲得「美西學校與學院教育聯盟」WASC的認證，可招收國際學生。法大設有學士班與碩士班，以學習東西方經典和哲學思潮為主，課堂學習與實際修行並重。培德中學和育良小學課程按照加州教育廳規定，但增加打坐課，校內不得使用手機，以培養學生的專注力。

萬佛聖城地址：2001 Talmage Road (或4951 Bodhi Way), Ukiah, CA 95482。電話：（707）462-0939。 電郵：[email protected]。自舊金山過金門大橋，沿高速公路101北上，途經Santa Rosa、Cloverdale、Hopland，全程約兩小時，在新的出口路標Ukiah（舊出口路標為Talmage）下高速公路，右轉Talmage Road，車程約五分鐘即達萬佛聖城三拱山門。