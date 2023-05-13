谷歌發布新搜索引擎 人工智能融入產品帶動股價大漲
谷歌日前在一年一度的開發者大會上披露了擁有更先進人工智能技術的搜索引擎PaLM 2，被認識是應對ChatGPT在搜索引擎領域的挑戰和衝擊。
微軟公司三個月前在自家搜索引擎Bing內開始應用類似於人工智能聊天機器人的ChatGPT，全新的搜索體驗一時間成為全球爭相討論的話題，這也是16年前自蘋果發布第一款iPhone手機以來，矽谷科技界最熱門的話題之一。
在過去的20年裡，谷歌搜索一直是人們在互聯網上尋找信息的代名詞，其創造的線上廣告收入在去年超過了2200億元。
谷歌首席執行長皮采（Sundar Pichai）在演講中說：「我們正處於一個激動人心的拐點。我們正重新構想我們所有的產品，包括搜索。」
更多的人工智能技術將融入進谷歌的產品中，比如在Gmail中會出現「幫我寫」的選項，可以在幾秒鐘內為用戶生成回覆，還有名為「魔法編輯器」的照片工具，為照片進行自動修改。
作為谷歌的核心產品，谷歌搜索將更加謹慎地應用人工智能技術。其難點不僅要平衡現有在市場的領先優勢，更要維護提供可靠搜索結果的聲譽。一種觀點指出，人工智能可以編造出聽起來很權威的信息，這可能會削弱谷歌搜索的聲譽。
谷歌將成立一個全新搜索實驗室，以測試生成性人工智能與搜索引擎的融合程度。作為一種實驗性的技術形式，該公司指出，人工智能生成的結果需要更加符合現實，而非只是服務與對話，這一特點與ChatGPT一類的對話機器人形成鮮明對比。
谷歌正在為人工智能技術設置「護欄」，防止人工智能回答有關健康類的敏感話題，如「我應該給3歲的孩子服用泰諾嗎？」或是財務相關的問題。在這些情況下，谷歌將引導用戶到更權威的網站。
在發布會後，谷歌母公司Alphabet的股價大漲4%，收於111.75元，這是自ChatGPT發布以來，谷歌最高的收盤價。
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