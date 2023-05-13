谷歌發布新搜索引擎 人工智能融入產品帶動股價大漲

谷歌在年度開發者大會上宣佈，計畫將人工智能技術應用在更多產品中。（取自谷歌推特）

谷歌 日前在一年一度的開發者大會上披露了擁有更先進人工智能 技術的搜索引擎PaLM 2，被認識是應對ChatGPT 在搜索引擎領域的挑戰和衝擊。

微軟公司三個月前在自家搜索引擎Bing內開始應用類似於人工智能聊天機器人的ChatGPT，全新的搜索體驗一時間成為全球爭相討論的話題，這也是16年前自蘋果發布第一款iPhone手機以來，矽谷科技界最熱門的話題之一。

在過去的20年裡，谷歌搜索一直是人們在互聯網上尋找信息的代名詞，其創造的線上廣告收入在去年超過了2200億元。

谷歌首席執行長皮采（Sundar Pichai）在演講中說：「我們正處於一個激動人心的拐點。我們正重新構想我們所有的產品，包括搜索。」

更多的人工智能技術將融入進谷歌的產品中，比如在Gmail中會出現「幫我寫」的選項，可以在幾秒鐘內為用戶生成回覆，還有名為「魔法編輯器」的照片工具，為照片進行自動修改。

作為谷歌的核心產品，谷歌搜索將更加謹慎地應用人工智能技術。其難點不僅要平衡現有在市場的領先優勢，更要維護提供可靠搜索結果的聲譽。一種觀點指出，人工智能可以編造出聽起來很權威的信息，這可能會削弱谷歌搜索的聲譽。

谷歌將成立一個全新搜索實驗室，以測試生成性人工智能與搜索引擎的融合程度。作為一種實驗性的技術形式，該公司指出，人工智能生成的結果需要更加符合現實，而非只是服務與對話，這一特點與ChatGPT一類的對話機器人形成鮮明對比。

谷歌正在為人工智能技術設置「護欄」，防止人工智能回答有關健康類的敏感話題，如「我應該給3歲的孩子服用泰諾嗎？」或是財務相關的問題。在這些情況下，谷歌將引導用戶到更權威的網站。

在發布會後，谷歌母公司Alphabet的股價大漲4%，收於111.75元，這是自ChatGPT發布以來，谷歌最高的收盤價。