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金山華婦遭鄰居刺亡 死者兒：兇嫌若因精神問題脫罪，正義何在？

記者劉先進／舊金山報導
64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）
64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲的舊金山華婦胡美苒（音譯，Mei Ran Hu），5月5日在公共住房杜波斯三角區公寓（Duboce Triangle Apartment）內，遭鄰居埃斯帕薩（Jesus Esparza）突然刺中背部，不幸身亡。舊金山地檢長謝安宜將提控埃斯帕薩謀殺、在犯罪過程中使用致命武器等罪，如罪名成立，嫌犯將面臨26年至終身監禁的處罰。根據多家媒體報導和家人籌款介紹說，埃斯帕薩疑似有精神健康問題。

5日（星期五）上午11時許，舊金山警員接到報告後，從公園站趕到Duboce大道400號街區，發現受害者是一名年長女性，她身上有明顯的刺傷。警員對其進行了救助，並召集醫護人員搶救，但受害者還是因傷勢過重而死亡。

綜合ABC 7電視台和SF Standard的報導，胡美苒有個兒子，名為鄺志和（Zhi He Kuang）。他17年前跟隨父母，從廣東移民來美國，父親多年前去世，如今母親胡美苒慘遭不幸，家中只剩下他一人。

鄺志和說，母親當時正離開三樓的電梯，往公寓走去。一名男子站在走廊裡，似乎在說著什麼。胡美苒繼續前行，但男子在她的背上刺了一刀。胡美苒試圖用手保護自己，捂住傷口止血。但她有行動障礙，可能無法採取太多行動保護自己。即使如此，她還是逃到樓梯上，但由於刺傷，她無法走下去尋求幫助，最終不幸身亡。

鄺志和說，母親勤奮工作，為家庭犧牲很多，移民後在美國做清潔工。他說：「正義在哪裡？（如果因）精神疾病等原因推脫責任，這猶如橫行霸道，無法無天。」

胡美苒的侄子在GoFundMe上籌款，https://www.gofundme.com/f/donate-to-help-homicide-victim-mei-ran-hus-son，截至發稿時籌到9162元。籌款頁面說，募捐是為了幫助鄺志和，讓他從母親的突然慘死中恢復過來。由於鄺志和的父親幾年前因病去世，現在家中只剩他孤獨一人。

而且，鄺志和的奶奶兩個月前去世，他還在悲痛中。奶奶曾與鄺志和一家一起生活，現在兩親人都不在人世了。「母親的悲劇性突然死亡，對鄺志和來說是可怕的打擊。作為一個英語能力有限的移民，他在一家餐館做雜工，收入勉強養家糊口。他母親的死亡如此突然和意外，鄺志和真的需要你在經濟上的支持。請考慮以任何方式幫助他。」

地檢長謝安宜的聲明說，埃斯帕薩自5月5日被捕以來一直被拘留，並定於19日上午9時許過堂。 檢察官將在此案中尋求審前拘留，因為他構成了極端的公共安全風險。埃斯帕爾薩將面臨26年至終身監禁的處罰。

舊金山 移民 檢察官

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