灣區消費價格指數下降 通膨也放緩

隨著消費者價格指數開始下降，灣區通脹率也開始放緩。（美聯社）

灣區 消費物價的增長在4月份大幅降溫，在經歷了幾個月無情的成本上漲後，這一改變點燃人們希望，即高通膨率已開始緩解。

聯邦勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）5月10日在一份新的通貨膨脹報告中說，灣區4月份的消費者價格指數 比一年前上漲4.2%。這是一年多來最小的年度增幅，但對於許多居民來說，他們的錢袋子仍然緊張。聖荷西居民Peter Cho說：「即使情況稍有好轉，但價格仍然無法控制。雞蛋、牛奶，很多基本的生活用品，似乎很多東西的價格都翻了一番。」

儘管如此，價格並沒有像前幾個月那樣快速上漲。價格上漲放緩的兩個主要組成部分：公用事業提供的天然氣 管道進入家庭的成本，基本上就是PG&E的每月天然氣帳單，在4月份與前一年相比大幅下降。同時，肉類、魚類和家禽的價格在4月份也有所下降。

從短期來看，灣區的價格指數上漲似乎在放緩中：在過去兩個月中，消費者價格上漲了0.4%。而2月與去年12月相比，兩個月時間的變化增長了1.8%。

4月份測量的一些關鍵類別的年度價格變化包括：天然氣管道入戶下降15.9%；電力設施費用，上升9.5%；食品價格，上升6.1%；家庭消費的食品，上升5.2%；外出消費的食品，上升7.9%；肉類、家禽、魚類和雞蛋，下降2.9%；水果和蔬菜，上升9.1%；乳製品，上升3.4%；穀物和烘焙產品，上升5.3%。

在全國範圍內，消費者指數年度上漲4.9%，是兩年多來最小的年度漲幅。目前的趨勢可能會引發美聯儲將利率大幅推高，來遏止或減緩快速上升的通貨膨脹。

總部設在聖荷西的智囊團矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）指出，即使在應對物價飛漲方面取得了進展，消費者和居民仍然面臨的主要問題之一是，灣區仍然是一個極其昂貴的地區。