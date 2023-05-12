捷運董事西蒙將角逐聯邦眾議員 接替裴洛西

舊金山捷運董事長西蒙宣競選聯邦眾議員。（西蒙競選團隊供圖）

灣區捷運董事會第7區董事西蒙（Lateefah Simon）11日宣布，將角逐加州第12國會選區聯邦眾議員職位，接替裴洛西 （Nancy Pelosi）。

加州第12國會選區包含舊金山 西南角的日落區與Francis Wood，和聖馬刁縣北部，包含了舊金山五分之四的市縣。這一區1987年至1993為第5區，1993至2013年為第8區。2013年起改為第12區，現任眾議員是前國會議長裴洛西。

年僅46歲的西蒙，25年來致力於為灣區的邊緣化社區服務，並秉持促進平等、正義和平等的理念，為亞太裔和其他有色人種社區維護權益。

西蒙的競選綱領是，確保華裔長者在購物和街道中能有安全感、擴大亞裔 小商業獲得聯邦援助的機會、投資托兒和公共教育，為選區選民發聲。西蒙表示，在接下來16個月的競選活動中，將持續與選區內亞太裔居民見面，了解社區居民的需求，以供她在國會層面為亞裔民眾發聲。

西蒙表示：「我一直都在為有色人種社區而戰，我將帶著這一使命到國會繼續奮戰，這也是我競選國會議員的初衷。」

西蒙說，政府不會考慮到沒有發言權民眾的需求。「加州第12國會選區是全國最大最有活力亞裔社區所在地，有超過20%的居民為亞裔，有6萬戶家庭中文是主要語言。所以這一選區的代表必須懂得如何為亞裔群體服務。」

在青年時期西蒙就開始了她的政治維權生涯，成為了一名青年婦女自由中心（YWFC）外展協調員，還曾為邊緣化年輕女性維權。她也曾擔任灣區民權律師委員會執行主任。

準備角逐同一職位的州參議員威善高（Scott Wiener）日前宣布成立探索委員會（exploratory committee），計畫在裴洛西卸任國會議員後參選這一席位。國會議員席位的初選時間是明年3月，參選人需要在今年12月之前正式報名宣布參加競選。

裴洛西一直受到舊金山亞裔社區的支持。由舊金山50多個亞太裔社區非營利組織構成的亞太委員會(API Council)曾特別為裴洛西舉行慶祝儀式，感謝她多年來對亞太裔社區的支持和關心。委員會並表示，裴洛西一直用行動向亞太裔社區在資源撥款、社會地位、平等對待等，多方面給予積極支持，對社區帶來極其深遠的影響。社區感謝她幾十年如一日的付出。