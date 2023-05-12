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勇士輕取湖人 柯瑞大讚維金斯出色 投出神仙球

記者劉先進／舊金山報導
維金斯瘋狂攻擊籃框，得到25分。（記者劉先進／攝影）
維金斯瘋狂攻擊籃框，得到25分。（記者劉先進／攝影）

背水一戰、面臨淘汰的金州勇士10日晚以121比106輕取洛杉磯湖人，將西區半決賽的大比數追近到2比3，下一戰將移師洛杉磯。勇士五人上雙，柯瑞27分3籃板8助攻，格林得到20分10籃板4助攻，佩頓13分。維金斯18中10砍下25分7籃板5助攻。柯瑞賽後回答本報提問時說，維金斯進攻積極，投出一些神仙球，整晚防守很出色。

勇士和湖人系列賽的核心博弈，就是柯瑞和戴維斯的對決。勇士希望利用擋拆，將戴維斯調出禁區，減少衝擊籃框的防守壓力。而湖人則使用後衛換防等方式，不給柯瑞強投三分的空間，逼迫他走內線，再由戴維斯或詹姆斯等人封蓋干擾。

柯瑞得到27分3籃板8助攻。（記者劉先進／攝影）
柯瑞得到27分3籃板8助攻。（記者劉先進／攝影）

本場勇士做出數個改變，增加高位擋拆，且擋拆角度變化，讓小個子對位者里弗斯（Austin Reaves）難以緊跟柯瑞，再交給格林處理球。格林上半場就得14分。另外維金斯打得頗具侵略性，或接格林傳球內切得分，或主動投射三分，或突破襲擊禁區。勇士甚至利用柯瑞給他擋拆，讓維金斯單打湖人小個子後衛施羅德（Dennis Schroder）。維金斯上半場入帳16分，全場砍下25分7籃板5助攻。格林和維金斯極大緩解了柯瑞的進攻壓力。

柯瑞回答本報提問時說，這就是維金斯攻防兩端、影響比賽的最好版本，「他整晚都打出了出色的防守。投中了一些難度高的神仙球（tough shots）。他有籃板，進攻有侵略性，出手18次，對球隊作用很大。我們每晚都需要這樣。作為一個團隊，我們也有責任在比賽的某些時刻讓他發揮作用。他可以創造自己的投籃，把球傳給他，讓他做該做的事。」

格林表示，他希望出場並設定比賽基調。賽前，球員發展教練魯賓（Jacob Rubin）告訴他，雖然打得很好，但沒有感受到存在感，「他說，你的存在應該被感受到，在攻防兩端的積極表現。每個人都能在場上聽到你的聲音。當他說這句話的時候，我甚至覺得有點不受尊重。但我知道有責任站出來，出場時咄咄逼人，球隊生死一線，背水一戰，你必須出場並付出一切。」

湖人的戴維斯23分9籃板，末節被魯尼打中頭部，坐著輪椅出去，因傷離場。11日的新聞顯示，他問題不大，沒有腦震盪，無需經過聯盟嚴格的審核程序，會出戰雙方第六戰。詹姆斯砍下25分9籃板3助攻。

湖人戴維斯頭部受傷，中途離場。（記者劉先進／攝影）
湖人戴維斯頭部受傷，中途離場。（記者劉先進／攝影）

針對此前勇士教頭柯爾批評湖人球員假摔獲得哨聲獎勵，詹姆斯表示，教練組和球員不在假摔上下功夫，「這甚至不是我們比賽的一部分。我們的比賽是攻擊禁區，不介意身體接觸，喜歡身體接觸，不迴避。湖人不是一支尋找假摔機會的球隊。在我20年的職業生涯中，從來沒有待在任何一支善於假摔的球隊。」

詹姆斯入帳25分。（記者劉先進／攝影）
詹姆斯入帳25分。（記者劉先進／攝影）
湖人詹姆斯在上籃。（記者劉先進／攝影）
湖人詹姆斯在上籃。（記者劉先進／攝影）
佩頓得到13分。（記者劉先進／攝影）
佩頓得到13分。（記者劉先進／攝影）

柯瑞 勇士 湖人

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