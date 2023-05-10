華埠商戶感謝巡邏隊義工：治安變好了
9日為屋崙警局與台山社安巡邏隊聯合巡邏的首日，東灣台山同鄉會主席，社安巡邏隊組織者馬作林在記者會上發言，感謝屋崙警局對義工巡邏一直以來的支持，並且決定與義工一同巡邏。自去年7月28日起至今，屋崙警局警車在華埠駐守已651天，為華埠地區的安全做出貢獻。他也感謝巡邏隊約200名義工堅持不懈的精神，自2021年3月1日至今，巡邏800天。
海鮮皇肉食超市在華埠經營超過40年，現任東主馮欣欣表示，近幾年來華埠的生鮮和雜貨市場不斷萎縮，又受到新冠疫情和仇亞犯罪，令許多的消費者不敢來到華埠；「我們希望改變這樣的心態，因為東灣台山同鄉會在過去兩年中改變了很多事情。」
她指出，現在華埠治安有所轉好，希望有朝一日該地區的客流量可恢復正常，希望居民走出家門，支持當地的零售業。
馮欣欣說：「很多零售業已經消失，無論因為入店行竊案件還是現代人都轉為網絡購物；特別是過去幾年，年輕一代都會幫助父母或祖父母在網絡購物。」她認為：「我們希望雜貨店仍然存在，而不是每天都有越來越多的人在網絡雜貨。」
旺記超市東主Shirley也表示，因為此前華埠治安不好，大家都很擔心外出購物的安全，其實不單單是屋崙，灣區其他城市的治安也在疫情期間轉差。「但現在大家無需擔心，感謝有義工隊和警局合作巡邏，相信治安會變得更好」。
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