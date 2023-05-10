華埠商戶感謝巡邏隊義工：治安變好了

海鮮皇肉食超市東主馮欣欣在記者會上發言。（記者張曼琳／攝影）

9日為屋崙 警局與台山社安巡邏隊聯合巡邏的首日，東灣台山同鄉會主席，社安巡邏隊組織者馬作林在記者會上發言，感謝屋崙警局對義工巡邏一直以來的支持，並且決定與義工一同巡邏。自去年7月28日起至今，屋崙警局警車在華埠 駐守已651天，為華埠地區的安全做出貢獻。他也感謝巡邏隊約200名義工堅持不懈的精神，自2021年3月1日至今，巡邏800天。

東灣台山同鄉會主席，社安巡邏隊組織者馬作林感謝屋崙警局對義工巡邏的支持。（記者張曼琳／攝影）

海鮮皇肉食超市在華埠經營超過40年，現任東主馮欣欣表示，近幾年來華埠的生鮮和雜貨市場不斷萎縮，又受到新冠疫情 和仇亞犯罪，令許多的消費者不敢來到華埠；「我們希望改變這樣的心態，因為東灣台山同鄉會在過去兩年中改變了很多事情。」

她指出，現在華埠治安有所轉好，希望有朝一日該地區的客流量可恢復正常，希望居民走出家門，支持當地的零售業。

馮欣欣說：「很多零售業已經消失，無論因為入店行竊案件還是現代人都轉為網絡購物；特別是過去幾年，年輕一代都會幫助父母或祖父母在網絡購物。」她認為：「我們希望雜貨店仍然存在，而不是每天都有越來越多的人在網絡雜貨。」