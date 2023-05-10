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屋崙警局與台山社安隊 聯合巡邏華埠

記者張曼琳／屋崙報導
9日為屋崙警局與台山社安巡邏隊聯合巡邏的首日，也是台山社安巡邏隊自成立後不間斷巡邏的第800天。（記者張曼琳／攝影）
9日為屋崙警局與台山社安巡邏隊聯合巡邏的首日，也是台山社安巡邏隊自成立後不間斷巡邏的第800天。（記者張曼琳／攝影）

9日為屋崙警局與台山社安巡邏隊聯合巡邏的首日，也是台山社安巡邏隊自成立後不間斷巡邏的第800天。自當日起，屋崙警局與台山社安巡邏隊將每月舉行一次、每次2小時的聯合巡邏。

屋崙警局巡邏警員與台山社安巡邏隊合影留念。（記者張曼琳／攝影）
屋崙警局巡邏警員與台山社安巡邏隊合影留念。（記者張曼琳／攝影）

今年3月23日屋崙華埠8家商戶被盜，損失至少10萬元。為此屋崙市長盛桃（Sheng Thao）隨即在華埠舉行圓桌會議，聽取商戶意見。與會人士建議屋崙台山社安義工巡邏隊，傚仿舊金山警局和義工聯合巡邏的方式，將屋崙警局與台山巡邏隊一起上街執法，聯合巡邏的計畫由此肇始。

參與籌備聯合巡邏活動的屋崙華促會（OCIC）主席莊錦鎮當天在陳煥瑛公園舉行記者會，宣布屋崙警局與華埠義工巡邏隊間的合作。他指出，屋崙華埠共有近六個義工巡邏隊，包括「Compassionate Oakland」、「Asians with attitude」、「藍天使」義工巡邏隊，以及本次與屋崙警局合作、有約200名義工、已經風雨無阻連續巡邏800天的屋崙台山社安義工巡邏隊。

參與籌備聯合巡邏活動的屋崙華促會主席莊錦鎮（右）在陳煥瑛公園舉行記者會。（記者張...
參與籌備聯合巡邏活動的屋崙華促會主席莊錦鎮（右）在陳煥瑛公園舉行記者會。（記者張曼琳／攝影）

莊錦鎮說：「他們一直在外保護我們的安全」，並對社區的安全、清潔和活力有很大影響力；他還感謝屋崙警局和民選官員們為促成本次合作提供的支持。

他指出，屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）為屋崙警局加班費籌措資金，發揮重要作用。

莊錦鎮也感謝屋崙市長盛桃在3月23日屋崙華埠8家商戶被盜後，立刻採取行動，聽取小商業者的擔憂。他表示，正是因為盛桃與華埠小商業者舉行圓桌會議，才有了今天屋崙警局和義工巡邏隊之間的合作：「我們今次正式開始在華埠進行聯合巡邏，現以每月一次作為開始，我們將看看（聯合巡邏）後續的表現和成果。」

莊錦鎮也希望公眾知道，現在屋崙華埠正在發生變化，華埠已經比兩年前要安全很多。他呼籲消費者和食客可以重新回到華埠購物和用餐，提振華埠小商業經濟。

市長盛桃回應本報置評說：「我讚揚東灣台山同鄉會和屋崙警察局致力於保護華埠安全，以及他們在本次巡邏中的合作。當我們大家齊心協力，屋崙會更強大。」

在9日當天的巡邏中，盛桃派出其特別華裔助理黃能（Jimmy Hoang）了解巡邏情況。

主管屋崙華埠的第一區大隊長伯奇（Clay Burch）參加到當日的聯合巡邏中，並與東灣台山同鄉會主席，台山社安巡邏隊組織者馬作林握手，表達對義工隊支持警局工作的感謝。

第一區大隊長伯奇（右）與台山社安巡邏隊組織者馬作林（左）握手表示感謝。（記者張曼...
第一區大隊長伯奇（右）與台山社安巡邏隊組織者馬作林（左）握手表示感謝。（記者張曼琳／攝影）

屋崙 華埠 警察

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