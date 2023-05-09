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減少交通事故 市府倡議「慢行聖荷西」

記者王子涵╱聖荷西報導
聖荷西今年有14人因交通事故死亡，去年為創歷史記錄的65人，三分之一的事故與超速有關。（記者王子涵╱攝影）
聖荷西今年有14人因交通事故死亡，去年為創歷史記錄的65人，三分之一的事故與超速有關。（記者王子涵╱攝影）

聖荷西8日上線全新安全駕駛「慢行聖荷西」（Slow Down, San Jose）倡議。市長馬漢（Matt Mahan）、市議員弗雷（Pam Foley）、多恩（Bien Doan）來到當地一處安全走廊路段表達支持。

馬漢指出，聖荷西今年有14人因交通事故死亡，去年為創歷史記錄的65人，三分之一的事故與超速有關，「很顯然超速是最致命的駕駛方式。但每一個人或許都曾超速駕駛過。」馬漢說，「超速可以省出一分鐘，但減速能夠拯救生命。」

慢行聖荷西倡議為聖荷西零願景（Vision Zero）計畫的一部分，意在增加交通安全標識，提升道路安全，將交通傷亡人數清零。

馬漢指出，加強交通執法，雇用更多警員是降低交通危險的方式之一。市府正考慮結合科技手段，如裝配測速攝像頭等。其次，要創造安全駕駛環境，如零願景計畫。第三種方式為教育，讓每一位駕駛員都有安全駕駛的意識，「聖荷西因交通死亡的人數遠超兇殺案，這提醒我們社區的安全在每一個人的手中。」

市議員弗雷表示，城市在去年因交通事故失去了65位居民，這些悲劇給社區帶來無法填補的漏洞。聖荷西比歷史上任何時候都更需要安全駕駛倡議，「我們要為駕駛行為負責。」

第七區市議員多恩說：「相比城市其他區域，交通事故在第七區的影響更加嚴重。我很高興看到安全倡議正在發揮作用。」他指出，Tully路段是交通事故頻發路段，城市將在今夏進行安全改造工程，「我們不必等到施工開始才注意交通安全，讓我們放慢速度，保護我們的家人。」

市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，減少和消除交通死亡事故是城市的首要任務之一，這需要公眾的協助，「城市的交通部門正建立更多的安全改進措施，警局也在交通安全熱點路段執勤，我們需要每一位居民參與，在路上減速慢行，或許會拯救一條生命。」

聖荷西今年有14人因交通事故死亡，去年為創歷史記錄的65人，三分之一的事故與超速...
聖荷西今年有14人因交通事故死亡，去年為創歷史記錄的65人，三分之一的事故與超速有關。（記者王子涵╱攝影）

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