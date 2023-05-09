挑戰布里德 市議員安世輝提交競選文件 角逐舊金山市長

舊金山市議員安世輝正式遞件參選下屆舊金山市長。（取自推特）

舊金山 市議員安世輝（Ahsha Safaí）8日提交競選文件，正式宣布將於明年參選舊金山市長，挑戰現任市長布里德（London Breed）。

安世輝擔任舊金山Excelsior區兩屆市議員，近幾個月來，外界一直盛傳他準備競選市長。他在3月底向媒體證實，他的確在考慮參選市長。

安世輝對舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）說：「民眾對現任市長和這座城市非常不滿，他們希望看到改變。包括我代表的選民、共事的人，以及和我談過話的民眾，都希望有人能站出來為工薪家庭爭取權益，並讓這座城市重回正軌。太多人告訴我，他們希望舊金山有新的領導人。」

紀事報認為，安世輝或許很難將自己與布里德做區分，因為他與溫和派的布里德過去在住房開發和零售犯罪等問題上的立場相似，被視為盟友。

在政治上，安世輝與最反對布里德的進步派並不一致。2016年，安世輝擊敗進步派候選人當選市議員，他的勝利被視為是幫助了溫和派獲得立法會控制權。但安世輝表示，即使如此，他也不認為自己可以被貼上溫和派或進步派的標籤。

隨著對布里德及其政府採取愈來愈挑剔的立場，安世輝與布里德似乎已漸行漸遠。

不過，安世輝不會是布里德唯一的挑戰者。根據市府資料，除了布里德和安世輝，還有其他16位知名度較低的人士也提交競選文件，未來幾個月可能還會有其他人加入。

反貧困組織「臨界點社區」（Tipping Point Community）創辦人盧里（Daniel Lurie）最近發表一系列推文，表達他想扭轉舊金山情勢和改善舊金山聲譽的希望，引發人們對他有意參選市長的臆測。但盧里拒絕透露自己是否會參選，目前也還未提交參選文件。

在舊金山正面臨吸毒過量致死激增、遊民 人口居高不下、市中心經濟遲遲無法復甦的情況下，2024年的市長選舉愈來愈受關注。

紀事報去年進行的民調 顯示，認為布里德改善舊金山有成的居民不到四分之一。而在舊金山市府最近進行的民調中，居民對市政府的評價是自2002年以來最低。儘管如此，自2018年開始擔任市長的布里德，憑著其高知名度和現任市長的優勢，可能難以被擊敗。