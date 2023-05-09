金山旗袍文化月 「東方盛典」壓軸 首見亞太裔男官員走秀

舊金山旗袍文化月「東方盛典」眾民選官員到場慶祝。（記者李怡／攝影）

第八屆舊金山 國際旗袍文化月壓軸活動「東方盛典」日前在南舊金山舉行，眾多民選官員、商業、藝術文化界代表到場慶祝。

本次活動由美國旗風堂、舊金山國際旗袍文化月基金會主辦；包括佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、都柏林市議員赫南德茲（Melissa Hernandez）、聖馬刁副市長納希（Lisa Diaz Nash）、薩拉度加副市長趙嬿、密爾比達市議員Evenlyn Chua等人作為特邀來賓，並且由她們擔任今年度的社區明星。

主辦方邀請這幾位女性亞裔 民選官員代表，身著各式華服旗袍走秀，展現女性領導者溫柔動人的一面，也發揚旗袍及中華文化的魅力。今年的特色是首次邀請男性亞太裔民選官員佛利蒙市議員邵陽、德利市市長寶榮光（Raymond Buenaventura）加入社區明星華服秀的環節。領導力華服秀環節，由旗風堂創始人沈籽蘇與丁丁電視創辦人丁維平聯合發起，丁維平擔任主持人。

舊金山旗袍文化月「東方盛典」眾民選官員到場慶祝。（記者李怡／攝影）

慶祝現場的旗袍秀表演。（記者李怡／攝影）

另外，包括加州 參議員威善高、中駐舊金山領館副總領事潘慶江、加州副總檢察長張人傑(Eric Chang)、潮商基金會會長林志斯等出席致意，祝賀旗袍文化月圓滿成功。

沈籽蘇表示，女性領導者憑藉頑強的韌性、勇氣為社區服務，展現獨屬於女性領導者的魅力。而本次活動也是以旗袍之名致敬。女性領導者華服秀讓這些社區明星身著帶有中華傳統文化元素的華服，向大眾展示東方美。旗袍文化月慶典活動自2016年開始，至今已經成功舉辦八屆。每年文化月期間，都會掀起一股旗袍文化的熱潮，唱響旗袍禮讚，以衣載道，傳播中華文化。

旗袍月慶祝現場，除民選官員們身著華麗旗袍走秀之外，還有傳統文藝演出，如旗袍舞、古箏、以及青少年民樂表演等環節。400餘人出席活動到場慶祝。另有舊金山第一區市議員陳詩敏、國會議員劉雲平等送上賀狀表祝福。