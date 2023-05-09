帶味菸、NFL性騷 加州檢察長喊查

加州總檢察長邦塔宣布對重要執法議題展開調查，包括美國國家足球聯盟(NFL)性騷擾案件，以及帶味香菸案件等。(Getty Images)

加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)宣布對幾個重要執法議題展開深入調查，其中包括美國國家足球 聯盟(NFL)性騷擾 案件，以及帶味香菸案件等。

邦塔日前與紐約檢察長詹姆斯(Letitia James)宣布，將對NFL性騷擾事件進行調查；邦塔指出，沒有一個公司機構可以橫行罷道、超越法律之上。根據報導，美國足球聯盟於紐約與加州的辦事處傳出性騷擾與性歧視事件。足球聯盟於加州與紐約州辦公室員工超過1000人，其中有30名以上女性員工提出發生於工作場所的性別歧視問題。

邦塔接受洛杉磯時報訪問時指出，來自足球聯盟辦事處主任、化妝室造型師，及其他員工的指控令人憂心。這些女性員工指控球員與男性員工施虐，而國家足球聯盟對這些侵犯行為視若無睹，沒有採取任何管制行動。邦塔指出，調查內容將包括不同性別員工待遇差距，以及年齡與族裔歧視等。

有關帶味香菸方面，邦塔警告菸草公司不得設法迴避加州對帶味菸草產品所實施禁令。雖然加州並沒有全部禁止所有菸草產品。菸草產業集團提出推翻加州禁售帶味菸草法規的公投提案。然加州選民於去年11月普選中，投票否決菸草產業所提公投案。加州禁銷帶味菸草產品包括薄荷香菸在內。

此外邦塔亦與南加州生育公益法律聯盟合作，推出熱線服務，協助需要墮胎相關法律協助人士。邦塔在一些倡導組織與法律事務所陪同下表示，在美國最高法院推翻「羅訴韋德」(Roe v. Wade)一周年時刻，推出此熱線服務非常具有意義。

新推出的熱線服務為310-206-4466。服務內容包括有關墮胎限制詳細說明，如何使用保護健康資訊，以及引介地方與全國性的法律組織。