州眾議員楊馳馬提法案 應對金山芬太尼危機 布里德力挺

楊馳馬提法案，拯救舊金山芬太尼危機。（楊馳馬辦公室供圖）

加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney）、舊金山 市長布里德、市公共衛生局局長考法斯（Grant Colfax）等近日在舊金山市總醫院召開記者會，宣布設立AB 663法案，以應對舊金山的芬太尼危機。

AB663法案由楊馳馬提出，旨在應對舊金山鴉片類藥物危機，防止毒品 過量死亡，並進一步改善弱勢群體患者獲得醫療保健的機會。法案除了應對毒品吸食過量致死以外，還會幫助到加州數十萬患有鴉片類藥物成癮者。

AB 663法案規定，將增加獲得丁丙諾啡（buprenorphine）等藥物輔助治療的機會，允許遠程醫療服務及移動藥房向居民提供此類藥物。丁丙諾啡是由食品和藥物管理局（FDA）在遠程醫療訪問期間，治療鴉片類藥物使用成癮，獲批的三類藥物之一。

布里德表示，感謝楊馳馬提出立法，將有助於舊金山市在打擊芬太尼危機和拯救生命的基礎上更上一層樓。她表示：「我們還有很多的工作要做，以減少發生在我們街道上的藥物過量危機，並幫助那些與鴉片類藥物成癮者抗爭的人們。」

楊馳馬是州議會芬太尼和預防毒品過量專門委員會主席。他說：「阻止芬太尼過量致死危機是我的首要任務」。他表示，鴉片類藥物成癮，像其他慢性疾病一樣，可以得到有效的治療。

楊馳馬表示，治療鴉片類藥物使用障礙的丁丙諾啡和納曲酮，可以在門診開處方，並由零售藥店配發。儘管在過去幾年中，獲得這些藥物的渠道有所改善，但在治療方面仍然存在重大障礙，因為許多無家者距離提供該類藥物的地方很遠。AB663號法案正是為了解決了這一挑戰。

市長辦公室發布資料顯示，今年到目前為止，舊金山80%的毒品過量死亡都與芬太尼有關。因此舊金山必須對芬太尼出售開展優先執法工作，特別是在田德隆區和南巿場區內。

自1月以來，舊金山警察局已於田德隆和南市場區逮捕了300多名持有並意圖出售芬太尼人士。2023年第一季度芬太尼的緝獲量比起2022年同期增長了150%以上。2021年同期相比，市內的芬太尼到目前為止緝獲量更增加了450%以上。

地檢辦公室已優先起訴一級毒販，並正與警方密切合作，起訴毒品銷售案件。在2022年7月至2023年4月期間，地檢辦公室起訴了638宗毒品銷售案件，起訴率為90%。在2022年7月8日至2023年4月20日期間，有517人嚴重毒品罪被提審，與上任地檢官辦公室同期相比增加了80%。