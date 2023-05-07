北加奇科槍案1死5傷 亡者為17歲女

奇科警方發言人網路直播記者會。（取自奇科警方臉書）

距離沙加緬度以北一個半小時車程的北加州 城市奇科（Chico）6日凌晨發生一起複雜的前後共涉及六名受害人、其中五傷一死的大規模槍擊 事件，死者為年僅17歲的未成年女性。槍擊事件發生在兩個不同地點，兩地距離奇科州立大學校園都很近。

根據KRON4電視台報導，奇科警方表示，6日清晨在奇科發生的大規模槍擊事件，共有六人被擊中，其中一人死亡。

奇科警方在凌晨3時26分收到槍擊事件的報告後，警員被派往事發地點Columbus Ave 1000號街區。在到達現場後，警員找到了六名被槍擊中的人，其中一名受害者身亡。

該案目前於早期調查階段，尚未公布死者姓名。但奇科警察 局提供了六名受害者的年齡情況，其中包括已經死亡的17歲女性，另有四人分別為21歲、20歲、19歲、18歲的男性，情況穩定，沒有生命危險，此外還有一名17歲女性，傷情穩定，沒有生命危險。

當地電視台KRCR在下午報導了更多案件詳情，原來，在Columbus Ave 1000號發生槍擊事件前約半小時，即凌晨2時59分，警方接報曾來到此地，當時這裡正在舉行派對，警方到場驅散了派對人群，但過程中，警方發現了在早些時候的另一場家庭派對上的暴力事件嫌犯，並當場以此人持有槍枝和魯莽開槍而將其逮捕。

對於更早些時候的鬥毆事件，奇科警方指出，警員於當日凌晨12時27分，接獲一場家庭聚會派對發生糾紛，地點在West 7th Street 700街區。當時聚會上發生了口角，一名身分不明的嫌犯，被要求離開這場家庭聚會，於是爆發了衝突。警方接到報告後趕到West 7th Street現場，發現兩名受害者在打鬥中遭毆打，其中一人稱其頭部被槍柄鎚擊，另一人稱頭部被玻璃瓶擊中。這兩名受害者都被送往當地醫院，目前情況穩定。但未發現嫌犯。

此次事件的嫌犯，在警方第一次到Columbus Ave 1000號街區派對現場時被發現並被逮捕。而半小時之後，警方重返同一地點，並發現了一死五傷的槍擊案現場。

奇科市共有10萬人口。在州府沙加緬度以北90英哩。

奇科警探局正在積極調查這起事件。目前所知是一死五傷，警方認為這是一起孤立的事件，不會對社區構成持續威脅。任何該案知情人士，請聯繫奇科警方調查熱線 (530)-897-5820。