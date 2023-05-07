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仇中情緒高漲 劉雲平、趙美心：不讓歷史重演

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
趙美心堅稱，促進美國創新與技術發展不應該以亞裔的公民權利為代價。（記者葛歆睿 / 攝影）
趙美心堅稱，促進美國創新與技術發展不應該以亞裔的公民權利為代價。（記者葛歆睿 / 攝影）

聯邦國會眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）和趙美心（Judy May Chu）5月5日在百人會2023年矽谷大會上，分別發表主題演講，探討美對華政策與態度給亞裔美國人帶來的影響，呼籲今時不同往日，不讓歷史重演。

美中競爭愈演愈烈，美國國內仇中情緒高漲，形式也不斷升級。從新冠肺炎疫情開始激增的反亞裔仇恨犯罪、華裔教授被FBI誣告為中國間諜的冤假錯案，一路到禁止中國公民及企業買房購地的法案。「中國威脅論」正在威脅美國華裔社區的安全與權利。

劉雲平認為，仇中政治修辭會對在美亞裔造成傷害。（記者葛歆睿 / 攝影）
劉雲平認為，仇中政治修辭會對在美亞裔造成傷害。（記者葛歆睿 / 攝影）

劉雲平透露，他在國會投票反對了一個關於創立中國委員會的法案，因為已經有一個專門監察中國的兩黨委員會，眾議院和參議院也分別有外國事務委員會，下屬還有專門針對亞洲事務的小組委員會。他說：「已經有了三個處理這類（與中國有關）事務的委員會，共和黨人之所以還要創立新的中國委員會，唯一的原因就是要展現對中國態度強硬，利用這個委員會繼續擴大仇中政治修辭。」他認為，這對在美亞裔造成傷害。

趙美心提到，今年2月，六名共和黨眾議員呼籲FBI調查加州華美銀行（East West Bank）董事長吳建民（Dominic Ng）。而她因為支持吳建民，就被質疑對美國的忠誠度。「這樣的指責完全基於一個長達幾個世紀的刻板印象，即亞裔在美國永遠是外國人，」趙美心說，「我在美國出生，我的父親為美國打過二戰，我在這個國家從政37年，我到底要多美國，才能被當作美國人？」

美國在不同時期，因為針對不同民族的仇外情緒，釀過許多悲劇。二戰期間珍珠港事件後，日裔美國人被關進集中營；日本80年代經濟崛起後衝擊美國製造業，華裔陳果仁（Vincent Chin）在底特律被兩名白人誤認為日裔，毆打致死；911事件後，反穆斯林仇恨犯罪上升，穆斯林社區遭到政府監視。

不過，劉雲平和趙美心相信，如今有很大的不同。因為亞太裔有著前所未有的地位和影響力，能夠阻止歷史重演。

趙美心指出，亞太裔領導人在聯邦、州和地方各級政府的人數達到歷史最高，是參與制定決策的一部分，例如成功刪除「晶片與科學法」 (Chips and Science Act)中四項對亞裔美國人不利的修正案。她堅稱，「促進美國創新與技術發展，不應該以犧牲亞裔的公民權利為代價。」

劉雲平說，「亞太裔是美國增長最快的種族，自2000年以來增加了一倍多，不僅在加州、紐約州，還有喬治亞州、內華達州這樣的總統大選搖擺州。」他呼籲，每個人都要行使自己的投票權，「不僅自己要註冊，也要動員身邊的親朋好友。亞太裔有席位，對您和您的孩子都有好處。」

亞裔 趙美心 劉雲平

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