2023百人會矽谷大會 聚焦「在動盪中求同存異」

駱家輝致詞時表示,期待在美籍華人社區內外建立、培育和發展重要關係。(記者葛歆睿 / 攝影)

美國華人 精英團體百人會(Committee of 100)於5月5日在聖荷西的西嘉希爾頓酒店(Signia by Hilton)舉行2023年矽谷大會暨晚宴。國會眾議員 趙美心(Judy May Chu)、劉雲平(Ted W. Lieu)、加州眾議員羅達倫(Evan Low,)受邀發表主題演講。百人會主席、前美國大使駱家輝(Gary Locke)、國會眾議員高野馬克 (Mark Takano)、伊薩 (Darrell Issa)、加州參議員閔大衛(Dave Min)、加州眾議員方邁克(Mike Fong)、聖他克拉拉縣議員李洲曉(Otto Lee)、薩拉托加市副市長趙嬿(Yan Zhao)、中華人民共和國駐舊金山總領事張建敏、日本駐舊金山總領事野口靖(Noguchi Yasushi)等出席了活動。來自政商、學術、醫療、藝術各界的華人精英以及美中事務專家和學者300多人共襄盛舉。

屢獲殊榮的媒體人David Louie主持晚宴的上半場。(記者葛歆睿 / 攝影)

百人會2023年會主題為「在動盪中求同存異」(Seeking Common Ground in Turbulrny Times),旨在強調美國和華裔美國人在美國和國際所面臨的挑戰,分享社區和企業為應對國內反亞裔 仇恨和國外美中地緣政治衝突所做的努力,探討當反華情緒公然抬頭、美中經濟與技術脫鉤的呼聲持續高漲的情況下,可以為眼下及未來的美中經濟合作和跨境商業生態系統做些什麼。

駱家輝致詞時表示,「作為華裔美國人,我們珍視中華傳統和中國幾千年來為世界文明做出的貢獻,但我們是美國人,珍視我們的美國公民身分,並為美國是全世界自由和民主的燈塔感到驕傲。」他期待,在美籍華人社區內外建立、培育和發展重要的關係,「只有走到一起,我們才能進一步實現美國華人的夢想,並幫助引導美中關係走向更加積極和互利的未來。」

趙美心和劉雲平在演講中不約而同地提到,美國長期存在針對華裔和整個亞裔社區的偏見、歧視和仇恨,但今時不同往日。亞裔人口在全國範圍內顯著增長,已經受到兩黨重視;越來越多的亞裔參政,並發揮影響力。趙美心說,「我們不會讓歷史重演,我們要讓我們的聲音更響亮,幫助更多亞太裔在議會桌上獲得一席之地。」

ABC 7新聞主播兼記者Dion Lim主持晚宴的上半場。(記者葛歆睿 / 攝影)

今年大會上表彰了五位傑出人士,花山療法(BlossomHill Therapeutics)總裁兼執行長崔珍(Jean Cui)和主席李彼得(Peter Li)夫婦,因對癌症藥物的研究獲得人類科技卓越獎;劉雲平獲公共服務巔峰獎;DoorDash執行長兼創始人徐迅(Tony Xu)獲商業模式創新聚光燈獎;美國影藝學院首位華裔主席楊燕子(Anla Cheng)獲藝術與文化終身成就主席獎。

晚宴由屢獲殊榮的媒體人David Louie和ABC 7新聞主播兼記者Dion Lim主持。