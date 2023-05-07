2023百人會矽谷大會 聚焦「在動盪中求同存異」

駱家輝致詞時表示，期待在美籍華人社區內外建立、培育和發展重要關係。（記者葛歆睿 / 攝影）

美國華人 精英團體百人會（Committee of 100）於5月5日在聖荷西的西嘉希爾頓酒店（Signia by Hilton）舉行2023年矽谷大會暨晚宴。國會眾議員 趙美心（Judy May Chu）、劉雲平（Ted W. Lieu）、加州眾議員羅達倫（Evan Low,）受邀發表主題演講。百人會主席、前美國大使駱家輝（Gary Locke）、國會眾議員高野馬克 (Mark Takano)、伊薩 (Darrell Issa)、加州參議員閔大衛（Dave Min）、加州眾議員方邁克（Mike Fong）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、薩拉托加市副市長趙嬿（Yan Zhao）、中華人民共和國駐舊金山總領事張建敏、日本駐舊金山總領事野口靖（Noguchi Yasushi）等出席了活動。來自政商、學術、醫療、藝術各界的華人精英以及美中事務專家和學者300多人共襄盛舉。

屢獲殊榮的媒體人David Louie主持晚宴的上半場。（記者葛歆睿 / 攝影）

百人會2023年會主題為「在動盪中求同存異」（Seeking Common Ground in Turbulrny Times），旨在強調美國和華裔美國人在美國和國際所面臨的挑戰，分享社區和企業為應對國內反亞裔 仇恨和國外美中地緣政治衝突所做的努力，探討當反華情緒公然抬頭、美中經濟與技術脫鉤的呼聲持續高漲的情況下，可以為眼下及未來的美中經濟合作和跨境商業生態系統做些什麼。

駱家輝致詞時表示，「作為華裔美國人，我們珍視中華傳統和中國幾千年來為世界文明做出的貢獻，但我們是美國人，珍視我們的美國公民身分，並為美國是全世界自由和民主的燈塔感到驕傲。」他期待，在美籍華人社區內外建立、培育和發展重要的關係，「只有走到一起，我們才能進一步實現美國華人的夢想，並幫助引導美中關係走向更加積極和互利的未來。」

趙美心和劉雲平在演講中不約而同地提到，美國長期存在針對華裔和整個亞裔社區的偏見、歧視和仇恨，但今時不同往日。亞裔人口在全國範圍內顯著增長，已經受到兩黨重視；越來越多的亞裔參政，並發揮影響力。趙美心說，「我們不會讓歷史重演，我們要讓我們的聲音更響亮，幫助更多亞太裔在議會桌上獲得一席之地。」

ABC 7新聞主播兼記者Dion Lim主持晚宴的上半場。（記者葛歆睿 / 攝影）

今年大會上表彰了五位傑出人士，花山療法（BlossomHill Therapeutics）總裁兼執行長崔珍（Jean Cui）和主席李彼得（Peter Li）夫婦，因對癌症藥物的研究獲得人類科技卓越獎；劉雲平獲公共服務巔峰獎；DoorDash執行長兼創始人徐迅（Tony Xu）獲商業模式創新聚光燈獎；美國影藝學院首位華裔主席楊燕子（Anla Cheng）獲藝術與文化終身成就主席獎。

晚宴由屢獲殊榮的媒體人David Louie和ABC 7新聞主播兼記者Dion Lim主持。