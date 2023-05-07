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2023百人會矽谷大會 聚焦「在動盪中求同存異」

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
駱家輝致詞時表示，期待在美籍華人社區內外建立、培育和發展重要關係。（記者葛歆睿 / 攝影）
駱家輝致詞時表示，期待在美籍華人社區內外建立、培育和發展重要關係。（記者葛歆睿 / 攝影）

美國華人精英團體百人會（Committee of 100）於5月5日在聖荷西的西嘉希爾頓酒店（Signia by Hilton）舉行2023年矽谷大會暨晚宴。國會眾議員趙美心（Judy May Chu）、劉雲平（Ted W. Lieu）、加州眾議員羅達倫（Evan Low,）受邀發表主題演講。百人會主席、前美國大使駱家輝（Gary Locke）、國會眾議員高野馬克 (Mark Takano)、伊薩 (Darrell Issa)、加州參議員閔大衛（Dave Min）、加州眾議員方邁克（Mike Fong）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、薩拉托加市副市長趙嬿（Yan Zhao）、中華人民共和國駐舊金山總領事張建敏、日本駐舊金山總領事野口靖（Noguchi Yasushi）等出席了活動。來自政商、學術、醫療、藝術各界的華人精英以及美中事務專家和學者300多人共襄盛舉。

屢獲殊榮的媒體人David Louie主持晚宴的上半場。（記者葛歆睿 / 攝影）
屢獲殊榮的媒體人David Louie主持晚宴的上半場。（記者葛歆睿 / 攝影）

百人會2023年會主題為「在動盪中求同存異」（Seeking Common Ground in Turbulrny Times），旨在強調美國和華裔美國人在美國和國際所面臨的挑戰，分享社區和企業為應對國內反亞裔仇恨和國外美中地緣政治衝突所做的努力，探討當反華情緒公然抬頭、美中經濟與技術脫鉤的呼聲持續高漲的情況下，可以為眼下及未來的美中經濟合作和跨境商業生態系統做些什麼。

駱家輝致詞時表示，「作為華裔美國人，我們珍視中華傳統和中國幾千年來為世界文明做出的貢獻，但我們是美國人，珍視我們的美國公民身分，並為美國是全世界自由和民主的燈塔感到驕傲。」他期待，在美籍華人社區內外建立、培育和發展重要的關係，「只有走到一起，我們才能進一步實現美國華人的夢想，並幫助引導美中關係走向更加積極和互利的未來。」

趙美心和劉雲平在演講中不約而同地提到，美國長期存在針對華裔和整個亞裔社區的偏見、歧視和仇恨，但今時不同往日。亞裔人口在全國範圍內顯著增長，已經受到兩黨重視；越來越多的亞裔參政，並發揮影響力。趙美心說，「我們不會讓歷史重演，我們要讓我們的聲音更響亮，幫助更多亞太裔在議會桌上獲得一席之地。」

ABC 7新聞主播兼記者Dion Lim主持晚宴的上半場。（記者葛歆睿 / 攝影...
ABC 7新聞主播兼記者Dion Lim主持晚宴的上半場。（記者葛歆睿 / 攝影）

今年大會上表彰了五位傑出人士，花山療法（BlossomHill Therapeutics）總裁兼執行長崔珍（Jean Cui）和主席李彼得（Peter Li）夫婦，因對癌症藥物的研究獲得人類科技卓越獎；劉雲平獲公共服務巔峰獎；DoorDash執行長兼創始人徐迅（Tony Xu）獲商業模式創新聚光燈獎；美國影藝學院首位華裔主席楊燕子（Anla Cheng）獲藝術與文化終身成就主席獎。

晚宴由屢獲殊榮的媒體人David Louie和ABC 7新聞主播兼記者Dion Lim主持。

華人 亞裔 眾議員

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