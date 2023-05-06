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嚴懲芬太尼經銷商法案 因政見分歧陷膠著

編譯組／綜合5日電
芬太尼在加州造成的死亡人數比車禍或凶殺案多，加州議會立法者正考慮有關該強大的鴉片類藥物的20多個法案。（美聯社）
芬太尼在加州造成的死亡人數比車禍或凶殺案多，加州議會立法者正考慮有關該強大的鴉片類藥物的20多個法案。（美聯社）

芬太尼在加州造成的死亡人數比車禍或凶殺案還多，加州議會立法者正考慮有關該強大的鴉片類藥物的20多個相關法案。然而這場範圍廣泛的辯論，在民主黨控制的立法機構中，撞上傳統的政治斷層，反而與嚴厲打擊犯罪的努力背道而馳。

一個解決方案正獲得兩黨廣泛認可，即在全州範圍內廣泛分發抗芬太尼過量的藥物Narcan；但由共和黨人和溫和的民主黨人提出的尋求對芬太尼經銷商實施更嚴格處罰的法案，卻陷入困境，因為在如何嚴格懲罰經銷商方面出現分歧。

一項法案將延長許多芬太尼交易商在定罪後的監禁時間，但在上周的第一次議會投票中沒有通過。另一項未獲通過的法案建議，被定罪的芬太尼經銷商，如果有人因為他們供應的芬太尼而死亡，他們可能被指控為過失殺人。

批評者說，這些措施是在重蹈20世紀80年代失敗的毒品戰爭政策的覆轍，並稱，這些政策對遏制藥物濫用沒有什麼作用；Pew慈善信託 基金2018年的一項分析發現，提高販售毒品者的監禁率，對毒品使用或毒品過量率沒有明顯的影響。

另有專家則認為，懲罰芬太尼供應商仍應是解決危機方案的一部分，但懲罰措施會嚇跑芬太尼使用者，使其不敢尋求幫助。

但那些因芬太尼中毒而失去孩子的父母，對政府沒有採取更多措施感到憤怒。他們認為，加州現在芬太尼死亡人數居全國之首，卻沒有一部「新法律」來追究芬太尼經銷商的責任。

根據加州相關部門California Department of Vital Statistics的統計數據，芬太尼是2021年加州創紀錄的5960例死亡的幕後推手，這比在加州道路上死於汽車事故的4250人要多，比死於凶殺案的2500人多出一倍多。

並非每一項加州對芬太尼毒販懲罰力度的措施都失敗了，由士德頓的民主黨議員維拉普杜亞（Carlos Villapudua）撰寫的一項法案闖過了第一關，法案將對被抓獲的攜帶大量芬太尼的毒販處以罰款和額外監禁。該法案上周通過了委員會的第一次投票，如果法案獲得通過，大型芬太尼經銷商根據其持有的芬太尼數量，可能會在監獄裡多待3至25年。

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