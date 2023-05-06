我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

屋崙伍德街無家可歸者營地 市府夷平 運走700噸垃圾

記者張曼琳／屋崙報導
伍德街營地發生的火災。（屋崙消防局／提供）
伍德街營地發生的火災。（屋崙消防局／提供）

屋崙市最大的無家可歸者營地之一──伍德街（Wood St.）公共區，被市政工作人員夷為平地，並運走近700噸垃圾。據電視台KTVU報導，該營地被很多無家可歸者認定是他們唯一覺得是「家」的地方，近幾個月來，無家可歸者懇求市府和法官讓他們留下來，但法官裁定拆除這一營地對城市有利。

根據電視台披露，這次的清除行動中，市府公共工程人員共運走近700噸的垃圾、OakDOT組織拖走30輛車和九輛被盜車輛、屋崙動物服務中心拯救49隻貓，更有環境服務人員和消防員清理在場的危險材料，並撲滅多起火災。

市府官員5日在一份聲明中表示，屋崙警方提供「重要的公共安全支持」；據了解，有部分無家可歸的居民豎起一道屏障，試圖阻止警察進入營地。

無家者營地經常發生危險的火災，並引發眾多公共衛生和安全問題的原因之一。（屋崙消防...
無家者營地經常發生危險的火災，並引發眾多公共衛生和安全問題的原因之一。（屋崙消防局／提供）

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）對行動表示支持，她說：「為每位居民提供安全和有尊嚴的住所，是我們此次關閉營地的主要目標，很感激我們取得了這項成就，並感謝為此付出巨大努力和做出貢獻的市府部門、縣機構和社區合作夥伴。」

清理行動後，目前有57人接受庇護所服務，包括伍德街小屋計畫（Wood Street cabin program ）和安全房車停車計畫（Safe RV Parking program）。 Lifelong Medical和阿縣健康護理（Alameda County Health Care）也為需要醫療服務和心理健康支持的居民提供現場服務。

屋崙無家可歸管理員西蒙斯（LaTonda Simmons）說，今晚露宿街頭的屋崙居民至少減少57人。他表示，關閉這個占地三英畝的無家可歸者營地，屋崙市府能為500名民眾提供170間永久性可負擔住房。

根據屋崙市府對伍德街營地進行的人口普查統計，營地被拆除前，有70人居住在那裡；但根據伍德街無家可歸居民自己進行的人口普查顯示，該社區由「數百名」居民組成。

伍德街無家可歸者中的倡導人士解釋，許多伍德街的居民已在這一塊土地上生活長達十年之久，若將這些生活在這裡很長時段的居民心情考量進去，他們應得的不僅僅是「適當的住所」，應該要有更多。

無家可歸營地居民布萊洛克（Jessica Blalock）表示， 2018 年以來，伍德街定居點已成為屋崙市許多無家可歸者的避難所。在市府對其他營地進行掃蕩時，大多數的人們都流離失所了；透過一條大道，大家最後在伍德街找到一個家。他說，居住在這裡的居民一開始很少，但過去幾年逐漸增加，隨之增加的是對這一個社區的歸屬感。

屋崙市無家可歸者營地往往堆滿休閒車、破舊汽車、帳篷和其他凌亂的物品，無家可歸者營地也常發生危險的火災，並且被大眾認為是引發眾多公共衛生和安全問題的原因之一。

屋崙 人口普查 警察

上一則

無家可歸者營地被夷平 華裔居民：盼續採類似行動

延伸閱讀

加州屋崙博物館舉行亞太裔慶祝活動

加州屋崙博物館舉行亞太裔慶祝活動
合約談不攏 屋崙3000教師罷工 市府廣場示威

合約談不攏 屋崙3000教師罷工 市府廣場示威
屋崙罷工教師：盼提供孩子穩定學習條件

屋崙罷工教師：盼提供孩子穩定學習條件
屋崙教師4日將罷工 公校關閉 影響3.4萬學生及家長

屋崙教師4日將罷工 公校關閉 影響3.4萬學生及家長
市長盛桃擬議預算 盼填補屋崙財政缺口

市長盛桃擬議預算 盼填補屋崙財政缺口

熱門新聞

中國大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害，同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

2023-04-28 21:41
Meta計畫在灣區再裁員1500人。（美聯社）

Meta再裁員 灣區將砍1500人

2023-05-02 13:55
大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷

2023-04-29 02:20
圖為位於舊金山市中心的Nordstrom商場內部。（記者李怡／攝影）

治安惡化影響經營 Nordstrom金山分店8月底關閉

2023-05-03 12:26
GoFundMe的籌款頁面介紹，Bethany是一個美麗、聰明、有愛心和溫柔的人。（取自籌款頁面）

舊金山去世陸生 愛旅遊美食、聰明有愛心

2023-04-29 02:19
草根義工聚會，支持SCA-4加州憲法修正案。巴洛阿圖市長顧錦珍（後排右二）也現身。（桂弘芳提供）

繼承房產稅重估無力負擔 華人呼籲推翻19號提案

2023-05-02 18:17

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍