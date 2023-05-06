屋崙伍德街無家可歸者營地 市府夷平 運走700噸垃圾

伍德街營地發生的火災。（屋崙消防局／提供）

屋崙 市最大的無家可歸者營地之一──伍德街（Wood St.）公共區，被市政工作人員夷為平地，並運走近700噸垃圾。據電視台KTVU報導，該營地被很多無家可歸者認定是他們唯一覺得是「家」的地方，近幾個月來，無家可歸者懇求市府和法官讓他們留下來，但法官裁定拆除這一營地對城市有利。

根據電視台披露，這次的清除行動中，市府公共工程人員共運走近700噸的垃圾、OakDOT組織拖走30輛車和九輛被盜車輛、屋崙動物服務中心拯救49隻貓，更有環境服務人員和消防員清理在場的危險材料，並撲滅多起火災。

市府官員5日在一份聲明中表示，屋崙警方提供「重要的公共安全支持」；據了解，有部分無家可歸的居民豎起一道屏障，試圖阻止警察 進入營地。

無家者營地經常發生危險的火災，並引發眾多公共衛生和安全問題的原因之一。（屋崙消防局／提供）

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）對行動表示支持，她說：「為每位居民提供安全和有尊嚴的住所，是我們此次關閉營地的主要目標，很感激我們取得了這項成就，並感謝為此付出巨大努力和做出貢獻的市府部門、縣機構和社區合作夥伴。」

清理行動後，目前有57人接受庇護所服務，包括伍德街小屋計畫（Wood Street cabin program ）和安全房車停車計畫（Safe RV Parking program）。 Lifelong Medical和阿縣健康護理（Alameda County Health Care）也為需要醫療服務和心理健康支持的居民提供現場服務。

屋崙無家可歸管理員西蒙斯（LaTonda Simmons）說，今晚露宿街頭的屋崙居民至少減少57人。他表示，關閉這個占地三英畝的無家可歸者營地，屋崙市府能為500名民眾提供170間永久性可負擔住房。

根據屋崙市府對伍德街營地進行的人口普查 統計，營地被拆除前，有70人居住在那裡；但根據伍德街無家可歸居民自己進行的人口普查顯示，該社區由「數百名」居民組成。

伍德街無家可歸者中的倡導人士解釋，許多伍德街的居民已在這一塊土地上生活長達十年之久，若將這些生活在這裡很長時段的居民心情考量進去，他們應得的不僅僅是「適當的住所」，應該要有更多。

無家可歸營地居民布萊洛克（Jessica Blalock）表示， 2018 年以來，伍德街定居點已成為屋崙市許多無家可歸者的避難所。在市府對其他營地進行掃蕩時，大多數的人們都流離失所了；透過一條大道，大家最後在伍德街找到一個家。他說，居住在這裡的居民一開始很少，但過去幾年逐漸增加，隨之增加的是對這一個社區的歸屬感。

屋崙市無家可歸者營地往往堆滿休閒車、破舊汽車、帳篷和其他凌亂的物品，無家可歸者營地也常發生危險的火災，並且被大眾認為是引發眾多公共衛生和安全問題的原因之一。