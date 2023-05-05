舊金山再開大麻店 鄰近教育中心 華裔反彈大

市規畫委員會（Planning Commission）的公聽會議。（記者李怡╱攝影）

舊金山 計畫再開一家大麻 店，地址在舊金山寶多拉社區（Portola ）聖布魯諾街（San Bruno Ave）2490號。此項目遭到大批華裔社區民眾反對。在4日市議會規畫委員會（Planning Commission）舉行的大麻店公聽會上，近60位華裔長者、社區代表、學生家長等參加並發言，表達反對在寶多拉社區再開大麻店的決心。

當天的公聽會，現場提供國語、廣東話的同聲翻譯。反對開設大麻店的華埠長者們湧入議事大廳，紛紛發言表達反對意見，公聽階段持續了數個小時。

民眾發言反對開設大麻店的主要理由，是該店位置距離兒童教育 中心和公交車站太近。而且，在離聖布魯諾街不遠的Paul Ave上，已經有了一間大麻店。抗議者擔憂，新開大麻店會對社區內的少年兒童及搭公車出行的民眾造成不良影響。

反對在此社區開大麻店的王楊珍柳表示，「在聖布魯諾街不遠處已有一家大麻店了，不足一哩的範圍開兩家大麻店會嚴重影響到社區的居住環境。而且聖布魯諾街2490號，距離兒童教育中心非常近。這一中心現有的學生，大部分是每天步行來上課。大麻店離教育中心太近，孩童上學下學都會從門口經過，這會對他們的成長產生不利影響，因此希望規畫委員會將兒童和家庭的安全放在首位。」

民眾劉利君表示，舊金山市註冊大麻店許可的要求中，有一項鄰里優先政策，要求業主在開店前，必須進行社區外展調查，以獲得社區民眾支持。但寶多拉社區的居民們未收到任何相關信息，反對的聲音並未得到尊重。劉利君擔心，因附近社區有不少長者、婦女以及兒童，大麻吸食者在吸食後多會產生興奮、焦慮或恐慌情緒，很難避免會做出失控舉動，甚至會有攻擊行為，無疑會給社區居民的生命財產安全造成潛在的威脅。

不過，在公聽會現場，也有為數不多的長者支持藥用大麻計畫。他們發言表示，他們居住在寶多拉社區，因醫療原因需要使用大麻。因為所住公寓規定，他們不能在家中吸食大麻，因此如果在此地開一家大麻零售店，會給他們帶來更多便利。