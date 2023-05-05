劉曉亭到灣區 推「劉三論今」聊海外華人關心事

劉三論今已經完成42集。（記者李榮／翻攝）

台灣有一個播放了30幾年的節目「劉三講古」，由劉曉亭牧師主講，是基督教好消息電視台最資深的老牌台語節目，內容以深入淺出講解聖經為主。劉曉亭最近的幾年主要在南加州 的教會宣教。住在聖荷西的王綠華一年前邀請劉曉亭到灣區 拍攝製作新的節目，取名為「劉三論今」。內容著重探討婚姻、家庭等議題，以北加華人 為拍攝場景。

劉曉亭畢業於東海大學中文系，後來又於中華福音神學院聖經碩士科畢業，曾任宇宙光全人關懷機構布道團長、台北興隆教會牧師，並曾到紐西蘭協助成立紐西蘭愛心關懷協會，擔任紐西蘭愛心關懷協會負責人。他的「劉三講古」在台灣有相當的知名度，是相當長青的節目。劉三原是台灣布袋戲的一個角色，劉曉亭用劉三當別名。他雖是外省籍但能說流利的台語，總是穿著古裝、手拿扇子、講述信仰生活的故事。

王綠華表示，家庭與婚姻問題是現代人最常面臨到的習題。以離婚金融分析師協會的數據來說，43%的美國研究參與者認為「三觀不合」是導致離婚的首要原因。然而，如何接受配偶的不完美、用智慧解決家庭矛盾，就是度過家庭危機，經營婚姻的重要方法。

劉三論今系列在北加州取景。（圖：王綠華提供）

另一方面，移民華人來美國後落地生根，有時候也會接長輩過來同住，可是在融入美國社會之中，多少會有觀點與價值的不同，「如何避免家庭內部的衝突、擷取中西文化之精髓、給下一代留下好的榜樣，這些都是學校沒有教的。」也因此，劉曉亭牧師陸續撰寫了「情字這條天堂路」、「品格臘像館」、「那些想不通的事」等書，討論情感關係，現在又推出「劉三論今」，進一步探討家庭及信仰相關的議題。

「台灣的節目既然叫『講古』，在這邊我們就叫做『論今』。」劉曉亭表示，先前在台灣的「劉三講古」是用閩南語製作，來美國之後則一直想要推出國語版節目。內容選在灣區製作，希望能針對灣區，並擴大到北美華人圈。

他表示，「講古」與「論今」的內容完全不同，劉三講古主要是透過故事來陳述，目標對象主要是長輩，年齡層比較高。而論今則是討論現代人面對的事，以及海外華人關心的事。首先推出的系列是家庭系列，包括文化衝擊等議題。

論今的單元包括家和萬事興系列、十項全能的家庭、風風雨雨牽手情系列。劉曉亭表示，每集大約12分鐘，口述家庭婚姻講解，也拋出很多方面的思考，涵蓋溝通、婚姻、親子教育、情緒管理、上帝造男造女的不同等主題，都是現代家庭可能面臨的一些挑戰。

劉曉亭說，這次的拍攝捨棄數位棚，而採實景拍攝，雖然相對麻煩，但是就是希望能夠透過在灣區華人常去地方的取景，讓華人能產生情感的連結，看起來更有感覺。