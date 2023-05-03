治安惡化影響經營 Nordstrom金山分店8月底關閉

圖為位於舊金山市中心的Nordstrom商場內部。（記者李怡／攝影）

舊金山 市中心最大的高端商場之一Nordstrom 2日宣布不再續約市中心地段的商場租約，將於今年8月關閉這家經營了35年的市中心門店。Nordstrom一直是受舊金山民眾喜愛的商場，這一租約的結束，標誌著舊金山商用樓宇空置面積將進一步加大。

Nordstrom發言人在一份聲明中表示，Nordstrom門店的關閉，起因於舊金山市中心治安情況不斷的惡化。由於考慮到客戶、零售商和員工的不安全狀況，加上這些重大問題阻礙市中心的經濟復甦，越來越多的零售商和企業正在離開市中心。

對此舊金山市長辦公室發表聲明表示，舊金山市每天在購物中心部署兩名警員，並將此購物中心納入到加州公路巡警（CHP）零售盜竊特別工作組，並部署退休警察 維安，作為市場街地區靠近第四街和第五街的社區大使。布里德市長還引入稅收改革立法，停止零售業增稅，以作為她恢復市中心經濟計畫的一部分。

Nordstrom是舊金山高檔連鎖百貨商場。經營的產品包括服裝、飾品、包包、珠寶、化妝品、香水、家居用品等。從西雅圖的一家鞋店起步，Nordstrom到現在已發展成為遍布美國的時尚百貨店，並且發展勁頭迅猛，門店數不斷增加，也不斷推出新的服務。

但自疫情以來受到遊客減少、經濟下滑、舊金山人口不斷外流的挑戰，該商場的營業額不斷下跌。且近來舊金山因考慮的員工安全問題，多家大型超商關閉。Nordstrom發言人在聲明中寫道：「8月底關閉舊金山中心店，租約到期後不再續約。」Nordstrom 此前已於2019年關閉在舊金山Stonestown Galleria購物中心的一家分店。

為應對治安惡化，麥德誠表示要發起一項立法，「重新確定舊金山警察局的最低人員配置」。（記者李怡／攝影）

代表這區的市議員麥德誠(Matt Dorsey)在接受本報採訪時表示，Nordstrom關店令人失望；目前舊金山確實面臨一些公共安全挑戰，這些挑戰也確實會影響到通勤者、員工和遊客的到訪，所以作為民選官員，必須竭盡所能致力於公共安全。

為應對市區內治安情況的不斷惡化，麥德誠表示要發起一項公投法案，「重新確定舊金山警察局的最低人員配置」，並設定在未來五年內達到目標。麥德誠表示，已經向市府律師邱信福發出請求，幫助起草法案，希望法案能出現在2024年3月選票上。

麥德誠說，按這項擬議中的法案，警察最低編制將設定為2182名。目前舊金山警察人數截至上個月約為1500人。如將該立法列在選票上，須先得到市議會6票以上的支持才可通過。他指出，增加警力，完善警員配置是解決舊金山公共安全問題的關鍵，否則無法在安全挑戰方面取得良好進展，「要讓市民知道，市府正在為改善治安積極努力。」