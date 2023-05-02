日落區商家頻遭破窗 議員殷嘉立將安裝攝像頭

日落區多個商家被破窗 。（林文傑供圖）

舊金山 第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）5月1日向本報表示，過去兩周內，日落區多家中餐廳門窗遭到故意破壞。嫌犯將門窗玻璃砸壞，但並未入室盜竊。為應對如此惡劣的事件，殷嘉立表示，會在社區內安裝大量安全攝像頭，以幫助警方取證並起到威懾作用。

殷嘉立表示，最近日落區多家商戶店面的門窗被惡意砸壞，但只是破壞了門窗，並未進入室內盜竊。這也是大多數商戶在面臨的危險挑戰。為應對這些破壞行為，在確保足夠預算的情況下，將為日落區商業街道上商戶安裝監控攝像頭，以便警察 可以取證，且起到威懾作用。這是應對惡意破壞和在店面上塗鴉等罪犯行為的最佳方式。 日落區多個商家被破窗 。（林文傑供圖）

殷嘉立辦公室表示，目前日落區安全攝像頭的覆蓋範圍還沒很廣，相較舊金山華埠的覆蓋範圍，有很大提升的空間。日落區安全攝像頭安裝項目，屆時會由 「安全舊金山」（SF safe ）小組進行安裝。該小組隸屬於舊金山警察局，警察部門可以在他們需要起訴調查犯罪時調查這些攝像頭。

殷嘉立的立法助理林文傑表示，已經向日落區的商戶和民眾徵求意見。為了安全因素的考慮，民眾希望可以將安全攝像頭覆蓋到商業街區，以保護店家和民眾的安全。

以提升公共治安作為首要政綱的殷嘉立表示：「我上任市議員的第一個行動，就是想辦法將退休 警官帶到日落區 」。他指出，長期以來日落區居民一直要求，希望社區能有更多的警察，提升警察的能見度和安全保障。這些退休警官的出現，將在社區中受到廣泛歡迎：「在我們努力招募和雇用足夠的新警官來解決嚴重的警察人員短缺問題時，這些人將幫助填補人員短缺的空白。」 面對破壞事件，殷嘉立將為社區商家安裝安全攝像頭。（記者李怡／攝影）

早前據市長辦公室的一份聲明表示，已增派25名警局社區大使，將大使計畫規模擴大了50%，以提供更多社區安全覆蓋範圍。大多數新部署的大使已被分配到外日落區（Outer Sunset）、Hayes Valley區，其餘將補充到Castro、Fillmore 和West Portal社區，以及舊金山著名景點漁人碼頭。