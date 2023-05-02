紀事報：金山經濟要復甦 市中心5商圈須繁榮

一直是舊金山象徵的半泛美金字塔附近商圈已沒落。（Getty Images）

在新冠疫情 發生之前，由金融區（Financial District）、南市場街區（SoMa）和鄰近幾個地區構成的舊金山 市中心，提供了舊金山七成的工作機會和絕大部分稅收。舊金山約四分之三的國民生產總值（GDP）來自辦公室工作，這些工作長期以來都集中在市中心。

由於疫情讓遠距工作方式興起，現在會前往舊金山市中心工作的上班族變得很少，過去上下班時間總是擁擠的灣區捷運（BART）也變得空蕩蕩，讓舊金山成為復甦速度最慢的地區之一。

這對舊金山市中心而言是壞消息，對這座城市其他地區也是壞消息。因為在市中心發生的事最終會影響到整個城市。市中心經濟衰退的趨勢，導致未來兩個會計年度的預算赤字高達7億8000萬元，意味著市府不得不想辦法大幅削減開支。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的看法，舊金山必須振興這五個市中心商圈，舊金山經濟才有復甦的可能：

1.泛美金字塔（Transamerica Pyramid）

半個世紀以來，泛美金字塔一直是舊金山的象徵。但現在，它也像許多市中心物業一樣面臨經濟挑戰，繼而導致舊金山財政預算緊縮。

去年7月，泛美金字塔業主稱，大樓估值下跌約了2億5800元，已不到過去的一半，因此要求市府大幅降低物業稅。不過，2020年10月買下泛美金字塔的業主和其合作夥伴仍對舊金山市中心有信心，計畫對這座850呎高的地標性建築進行大規模翻新。

2.Lumina公寓大樓

五年前完工的Lumina公寓大樓是「新舊金山」的代表，在經濟大衰退（Great Recession）後改變了舊金山的天際線，有如為舊金山帶來大量財富的科技業一樣。

然而，去年11月，Lumina兩個單位分別以比2019年低23.4%，以及比2016年低21%的價格掛牌出售，主要原因是當地辦公室空置率太高，定期在市中心工作的人大減，因此對附近住房單位的需求下降。

3.臉書 辦公園區

181 Fremont Street是舊金山天際線近幾年新增的大樓之一，與Salesforce大樓差不多同時完工啟用。在大樓完工前，臉書預租了它的辦公室，被認為是三年來舊金山同類交易中最大的一筆。但是，臉書母公司Meta今年1月將租下的34樓43萬5000平方呎的辦公空間掛牌轉租，是舊金山在疫情期間最大面積的辦公室轉租之一。

與重新評估物業稅一樣，愈來愈多辦公室空置是舊金山稅收減少的先兆，同時也說明，如果企業在舊金山工作的員工減少，當地的營業稅也會減少。

4.聯合廣場希爾頓酒店（Hilton Union Square）

聯合廣場希爾頓酒店是舊金山也是西海岸最大酒店，但現在面臨著和舊金山旅遊業其他領域一樣的挑戰。擁有聯合廣場希爾頓酒店的東主表示，截至2022年第四季度，他們在舊金山擁有的四家酒店的入住率僅有53.3%。

酒店入住率下滑代表了舊金山的酒店稅收減少。2020到2021會計年度，舊金山酒店客房稅收僅4200萬元，遠低於上一個會計年度的稅收2億8200萬元。不過，隨著旅遊業逐漸復甦，舊金山的酒店稅收已有所反彈。

5.前中市場街科技中心（Mid-Market tech hub）

舊金山很少有建築能像1455 Market Street那樣反映出該市近來的經濟成就和動盪。這裡最初是美國銀行的數據中心，到2019年成為一些主要科技公司的總部，包括Square（現在稱為 Block）、Uber和Reddit。

不過，科技公司不斷離開這棟大樓，Uber已將總部搬到米慎灣區，Block去年宣布，在9月租約到期時，他們不會再續約，而Reddit 3月份時表示，他們會在秋季離開。