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勇士教頭讚柯瑞：想起和喬丹打球日子

記者劉先進／沙加緬度報導
柯瑞賽後接受採訪。（記者劉先進／攝影）
柯瑞賽後接受採訪。（記者劉先進／攝影）

柯瑞搶七大戰狂砍50分，率領勇士輾壓國王，殺進西區半決賽。教頭柯爾賽後說，柯瑞每晚打出精采表現，人們將其視作理所當然。「這也讓我想起了和喬丹打球的日子。」

柯瑞全場殺瘋，或擋拆投三分，或突破到籃下挑籃，將國王防線摧毀。賽後，NBA球員紛紛稱讚。前隊友杜蘭特（Kevin Durant）說，「傳奇的30號，50分」。拓荒者球員利拉德（Damian Lillard）說，「柯瑞，你這個殘暴的野獸，在一個堅固的球館中，剛剛讓一直非常優秀的隊伍打包走人。」

柯爾表示，對柯瑞的表現沒有感到吃驚，「我們把這當做理所當然了。他日復一日的打出精采籃球，大家看了10年了。你必須提醒自己，這是歷史上最傑出的球員之一。這也是我當年和喬丹打球的感覺。你將喬丹的表現當成理所當然，對柯瑞也是如此。他持續打出精采表現，有韌勁，付出大量努力訓練、看到他的比賽難以置信。」

格林說，柯瑞統治了比賽，他的表現驚人，「他掌控比賽節奏和回合，沒有失誤，他非常專注。表現讓人印象深刻，想一想，我們在國王主場拿下第五戰，然後回家（輸球），再來這裡打第七場。要重新在客隊贏球，比第五場做得更好，這說明了很多問題。看到柯瑞完全統治比賽，作為隊友非常欣賞，也願意和這樣的隊友並肩作戰。他的表現，沒有留下任何疑問。我們將永遠談論第七場比賽，你知道這在體育界是多麼重要。」

格林稱讚柯瑞統治比賽。（記者劉先進／攝影）
格林稱讚柯瑞統治比賽。（記者劉先進／攝影）

柯瑞 喬丹 勇士

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