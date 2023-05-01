勇士教頭讚柯瑞：想起和喬丹打球日子

柯瑞賽後接受採訪。（記者劉先進／攝影）

柯瑞 搶七大戰狂砍50分，率領勇士 輾壓國王，殺進西區半決賽。教頭柯爾賽後說，柯瑞每晚打出精采表現，人們將其視作理所當然。「這也讓我想起了和喬丹 打球的日子。」

柯瑞全場殺瘋，或擋拆投三分，或突破到籃下挑籃，將國王防線摧毀。賽後，NBA球員紛紛稱讚。前隊友杜蘭特（Kevin Durant）說，「傳奇的30號，50分」。拓荒者球員利拉德（Damian Lillard）說，「柯瑞，你這個殘暴的野獸，在一個堅固的球館中，剛剛讓一直非常優秀的隊伍打包走人。」

柯爾表示，對柯瑞的表現沒有感到吃驚，「我們把這當做理所當然了。他日復一日的打出精采籃球，大家看了10年了。你必須提醒自己，這是歷史上最傑出的球員之一。這也是我當年和喬丹打球的感覺。你將喬丹的表現當成理所當然，對柯瑞也是如此。他持續打出精采表現，有韌勁，付出大量努力訓練、看到他的比賽難以置信。」