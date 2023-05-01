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紐森重拳治毒 布里德：積極響應 史考特：緝獲增長450%

記者李怡／舊金山報導
布里德表示，會積極響應州長紐森打擊舊金山毒品犯罪行動。（市長辦供圖）
布里德表示，會積極響應州長紐森打擊舊金山毒品犯罪行動。（市長辦供圖）

加州州長紐森自5月1日開始部署加州公路巡警(CHP)警官，協助打擊舊金山田德隆(Tenderloin)與南市場街區(South of Market)的露天毒品交易活動。日前紐森宣布這一政策後，隨即舊金山市長布里德、警察局長史考特、地檢長謝安宜等公共安全部門的負責人在市府召開記者會，表示將積極響應紐森發起的重拳治毒行動。

CHP警官將調查鴉片類藥物販運案件，並訓練當地警察辨識毒品與吸毒駕駛以及從事毒品犯罪者、協助當地警察在社區巡邏、阻止並中斷毒品交易，其中可能包括逮捕毒販。

目前已有75名CHP警員駐守在舊金山。加州國民警衛隊的14名成員也將協助打擊芬太尼(fentanyl)毒品供應，國民警衛隊成員將協助收集情報並展開調查。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)也宣布，加州司法部將在任何跨司法轄區的掃毒行動，為起訴案件提供法律協助。

警察局長史考特表示，自今年初已逮捕300餘名在田德隆和南市場街販售芬太尼者。今年第一季度緝獲的芬太尼數量與2022年相比增長了150%以上。與2021年同期相比，舊金山市緝獲的芬太尼數量則增長了450%。

地檢長謝安宜表示，其辦公室優先起訴芬太尼毒販，並與警局密切合作，對販毒案件提起重罪指控。在2022年7月至今，地檢處提交了638宗毒品販賣重罪案件，立案率達90%。其中517人因毒品重罪被傳訊，與前任地檢長同期相比增漲了80%。

布里德表示：「我們正採取積極行動來應對芬太尼危機，通過嚴厲打擊露天毒品交易，將毒販繩之以法」。本次和州府及各執法機構的大力合作，將會繼續擴大對芬太尼毒品犯罪的打擊。

布里德感謝紐森對舊金山的承諾，並表示將積極響應配合此次行動。

紐森聲明表示，打擊毒品交易行動並非將那些因吸毒而苦苦掙扎者定罪，而是要取締那些以弱勢族群為目標、危害居民生命的毒販以及相關犯罪集團。雖然舊金山可能確實比許多同等人口規模的城市安全，但不能讓猖獗犯罪持續。

近年來因服用芬太尼致死的人數激增。今年到目前為止，舊金山市80%的吸毒過量死亡事件與芬太尼有關。

出席響應會議的還有舊金山警察局副局長拉薩（David Lazar）、舊金山市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）等官員。

地檢長謝安宜從去年7月以來，已對638販毒案件提起重罪指控。（市長辦供圖）
地檢長謝安宜從去年7月以來，已對638販毒案件提起重罪指控。（市長辦供圖）

毒品 舊金山 警察

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