挺台進世衛 北加醫護集會聲援 將組團去日內瓦宣達訴求

台灣背景的醫護聚會，呼籲讓台灣參與世界衛生大會。（記者李榮／攝影）

第76屆的世界衛生大會（WHA）將於5月21日在瑞士日內瓦舉行。雖然台灣持續向世界衛生組織（WHO）爭取以觀察員身分出席，不過至今未獲回應，等於已連續七年未收到邀請函。數十位北加 州台灣背景的醫護人士4月30日聚集在北加州 台灣會館，呼籲世界衛生組織遵成立宗旨照顧全人類健康，讓台灣參與世界衛生大會。眾人更批評中共政治打壓，罔顧台灣與全體世界人民的健康及醫療權利。

台灣上一次參與世界衛生大會已經是2016年。在馬英九政府執政、2009年起至2016年連續8年的期間，台灣能受邀以觀察員身分參與大會。後來蔡英文總統上台後，中國即反對台灣與會。當日參與抗議的北加州醫護宣布，已組成有北加醫護代表團共20多人，5月將到日內瓦宣達台灣應參與世界衛生大會的訴求。

包括北加州台灣會館、北美洲台灣人醫師協會北加州分會、全球台灣醫衛總會、北加州台灣醫學 會、北加州台灣同鄉聯合會都參與當日聲援大會。駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、南灣華僑文教中心主任莊雅淑出席，抗議中國透過政治手段，阻斷台灣進入世界衛生體系。

參與抗議的醫護與社團共同發出聲明指出，在中華人民共和國的施壓下，世界衛生組織持續不當地拒絕台灣與會，不僅違反了世界衛生組織所揭櫫「推廣健康平權」的目標， 更有礙全世界整體的正向發展。

他們表示，台灣是最早警覺新冠肺炎嚴重性的國家，並對多國示警。然而，在中國刻意掩飾欺瞞之下，病毒快速擴散全球，對全世界的人命及經濟都造成難以估計的巨大傷害。相對的，台灣當時果斷地採取行動、有效地與人民溝通及傳播相關訊息、並善用科技防疫，因而能全面控制疫情，大大降低傷亡和經濟的負面衝擊，也因此贏得全球的高度肯定和推崇，成為世界的防疫典範。台灣的成就不但在國際媒體與期刊上被報導，台灣也樂意與其他國家分享防疫經驗，「Taiwan Can Help，Taiwan Is Helping」。

北加台灣醫護也強調，排除台灣參與世界衛生大會是全球的損失，更是不公不義的行徑。近幾年來許多國家為台灣發聲，全球80餘國超過1700名國會議員公開呼籲世界衛生組織接納台灣。美國國會參衆兩院各黨派亦支持，期待國際社會正視台灣2350萬人民對參與世界衛生體系的堅定期盼。

「中國還是不要那麼『照顧』台灣好了。」賴銘琪指出，台灣無法參與世界衛生大會，原因只有一個：就是中國的打壓。可是諷刺的是，中國總是稱台灣是中國的一部分、會照顧台灣，但是卻連世界衛生大會都不讓台灣前往成為觀察員，「他們照顧台灣是這種方式？那台灣人沒法接受，老共照顧人家的方式非常奇怪！」

賴銘琪說，台灣人口有2350萬，比全世界77%的國家人口還要多。台灣的土地面積1萬4000平方英里，比全世界46%的國家還要大。台灣平均GDP有3萬3000美元，是東亞第一名。因此整體來說，台灣算是一個中度的強國。無論從何種角度來看，絕不該被屏除在世界衛生體系之外。

莊雅淑感謝北加州台灣會館、台灣全球醫衛總會、北美洲台灣人醫師協會北加州分會及北加州台灣醫學會聯合醫護人員，放下工作放下事業自費組成宣達團遠赴日內瓦為台灣發聲。

北加州台灣會館理事長葉俊雄表示，台灣不屬於中國。雖然中國總稱台灣屬於中國，但這只是中方一面之辭，「我們不承認、不認同。台灣自主獨立做事，不要管我們台灣太多啦。」

將帶領北加州醫護至日內瓦宣達理念的北加州宣達團團長林錦堂表示，這次將有來自世界各地的700多位台灣人前往日內瓦，北加州醫護團友20多人。相關的活動甚多，包括大遊行、肥皂箱演講、台灣小吃推廣、台灣之夜晚宴等。事實上，台灣在世界上一直積極參與醫療方面的貢獻，像是馬偕醫療團、北美路加醫療團前幾天就到烏克蘭進行醫療服務。北美台灣人醫療協會也在招兵買馬，準備8月至烏克蘭提供醫療幫助。

全球台灣醫衛總顧問吳怡明呼籲，台灣背景的醫護人員都應該前往世界衛生大會宣揚理念，讓世界聽到台灣的聲音「像是朝聖一樣，一生至少該去一次。」

台灣會館理事廖俊惠說，台灣無法參與WHA就是中國政治打壓，連沒有主權的紅十字會，都可以成為觀察員。說到底台灣無法參加就是政治問題，「世界上只有一個中國沒有錯，但世界上還有一個台灣。台灣中國互不隸屬。」