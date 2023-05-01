金山國父紀念館 華人運動會聖火點燃傳遞

2023年金山灣區華人運動會聖火點燃傳遞典禮在國父紀念館舉行。（記者李怡／攝影）

金山灣區華人 運動大會一直是海外華人最大的體育盛事之一。自1985年成立以來，30多年來一直薪火相傳。 ，「2023年金山灣區華人運動會聖火點燃傳遞典禮」4月30日在舊金山 華埠國父紀念館舉行。

華運會主任委員王進德致歡迎詞，表達對中華民國外交部、僑委會、教育部、南北灣僑教中心和華運會義工朋友的感謝。傳遞聖火儀式還包括來賓致辭、舞獅隊表演。

今年華運會將增設民俗文化趣味活動，通過趣味遊戲增進同胞之間的感情。同時還推廣民俗體育，像踢毽子、國樂藝能競賽等，通過體育競賽的方式傳承中華傳統文化。

主辦單位表示，華運會對增強僑胞體質、增進感情、凝聚僑心起到了很大的作用。聖火傳遞有幾個重要精神：一是傳遞了自由民主與和平，今年尤其是在國父紀念館前傳遞聖，非常有意義。二是運動會強調勝不驕敗不餒的精神，遵守運動規則之下的友好競爭才會有真正的和平。三是，華運會傳遞了團隊合作的力量，只有把自我放下，共同努力，培養默契，才會增加僑界的福祉，放下自我為大家。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪指出，華運會在灣區歷史悠久，多年來持續舉辦各式運動比賽，在社區提倡運動健身的風氣，非常令人敬佩。去年開幕式時，華運會就還特別安排了兩匹馬參與進場遊行，令人印象深刻。他對於今年的比賽非常的期待，並表示會參與多項比賽，包括籃球比賽。

今年度華運會的開幕式將於7月30日（周日）上午10時，在南灣庫比蒂諾高中（Cupertino High School）舉行。也意味著華運會在疫後，首次回歸主流高中場地舉辦分列式開幕。 5月7日還將舉辦南灣聖火點燃儀式。目前華運會報名已開始，可登錄TCAAT.org進行網路報名，了解相關競賽項目。

中華總會館總董張耀廷為本屆華運會送上祝福，預祝成功。國父紀念館董事長鍾維君、中華傳統文化協會會長鄧灼照、金山僑教中心主任蘇上傑致辭表達對於2023年華運會的祝福。