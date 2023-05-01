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金山國父紀念館 華人運動會聖火點燃傳遞

記者李怡／舊金山報導
2023年金山灣區華人運動會聖火點燃傳遞典禮在國父紀念館舉行。（記者李怡／攝影）
2023年金山灣區華人運動會聖火點燃傳遞典禮在國父紀念館舉行。（記者李怡／攝影）

金山灣區華人運動大會一直是海外華人最大的體育盛事之一。自1985年成立以來，30多年來一直薪火相傳。 ，「2023年金山灣區華人運動會聖火點燃傳遞典禮」4月30日在舊金山華埠國父紀念館舉行。

華運會主任委員王進德致歡迎詞，表達對中華民國外交部、僑委會、教育部、南北灣僑教中心和華運會義工朋友的感謝。傳遞聖火儀式還包括來賓致辭、舞獅隊表演。

今年華運會將增設民俗文化趣味活動，通過趣味遊戲增進同胞之間的感情。同時還推廣民俗體育，像踢毽子、國樂藝能競賽等，通過體育競賽的方式傳承中華傳統文化。

主辦單位表示，華運會對增強僑胞體質、增進感情、凝聚僑心起到了很大的作用。聖火傳遞有幾個重要精神：一是傳遞了自由民主與和平，今年尤其是在國父紀念館前傳遞聖，非常有意義。二是運動會強調勝不驕敗不餒的精神，遵守運動規則之下的友好競爭才會有真正的和平。三是，華運會傳遞了團隊合作的力量，只有把自我放下，共同努力，培養默契，才會增加僑界的福祉，放下自我為大家。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪指出，華運會在灣區歷史悠久，多年來持續舉辦各式運動比賽，在社區提倡運動健身的風氣，非常令人敬佩。去年開幕式時，華運會就還特別安排了兩匹馬參與進場遊行，令人印象深刻。他對於今年的比賽非常的期待，並表示會參與多項比賽，包括籃球比賽。

今年度華運會的開幕式將於7月30日（周日）上午10時，在南灣庫比蒂諾高中（Cupertino High School）舉行。也意味著華運會在疫後，首次回歸主流高中場地舉辦分列式開幕。 5月7日還將舉辦南灣聖火點燃儀式。目前華運會報名已開始，可登錄TCAAT.org進行網路報名，了解相關競賽項目。

中華總會館總董張耀廷為本屆華運會送上祝福，預祝成功。國父紀念館董事長鍾維君、中華傳統文化協會會長鄧灼照、金山僑教中心主任蘇上傑致辭表達對於2023年華運會的祝福。

出席聖火點燃儀式的來賓還有僑務委員呂玉貞、李文雄、魏德珍，國慶委員會主任委員陳立攻、常委楊坤山等。

2023年金山灣區華人運動會聖火點燃傳遞典禮在華埠國父紀念館門前舉行。（記者李怡...
2023年金山灣區華人運動會聖火點燃傳遞典禮在華埠國父紀念館門前舉行。（記者李怡／攝影）

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