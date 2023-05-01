洪水警報解除 優勝美地重新全面開放

優勝美地山谷是公園內許多著名的懸崖和瀑布的所在地，5月1日重新全面開放。(Getty Images)

即使融化了加州 創紀錄的內華達山脈積雪的春季熱浪結束，中央山谷和該州東北部山區的社區仍在繼續為潛在的危險洪水 做準備。

幾近氾濫的河流已經導致優勝美地 國家公園的大部分地區在4月28日關閉。 優勝美地山谷是公園內許多著名的懸崖和瀑布的所在地，僅在4月30日早上重新開放供日間使用，然後在5月1日早上全面開放。屆時該地區的洪水警報即將解除。

佛萊斯諾縣、金恩縣和杜拉瑞縣部分地區靠近湍急河流的地區發布了無限期洪水警告，上個月強大的大氣河流風暴帶來的水位令約6萬畝農田低於水面約3呎。

內華達山脈的高溫已突破80度，預計將在5月1日消退。 但這不會結束本周預期的「大融化」（Great Melt）引發的洪水擔憂。

「融化的速度可能不會那麼顯著，但它會持續下去」，沙加緬度國家氣象局辦公室的氣象學家羅伊 （Scott Roe說，「在可預見的未來，水道的流量將會很高」。

除了洪水警報外，太浩湖地區的大片地區，以及北部的拉森縣和普盧馬斯以及南部的莫諾縣，都處於洪水監視之下，低於警告級別。

據美國國家海洋和大氣管理局稱，在優勝美地，默塞德河預在4月30日清晨達到河岸頂峰，並可能在5月1日再次達到頂峰。 預計這條河不會超過10呎的洪水位，但如果它在Pohono橋達到12呎，它可能會淹沒進出優勝美地山谷的主要道路。

儘管重新開放，公園官員警告說，由於該州融化的積雪導致河流和溪流洶湧，優勝美地可能會在7月之前關閉幾天。

但更嚴重的洪水危險發生在中央山谷的杜拉瑞盆地，那裡長期乾涸的杜拉瑞湖，曾經是密西西比河以西最大的淡水湖，在水庫未能阻擋今年冬天的降雨後灌入大量水，淹沒了農業社區和農田。但同時將自然棲息地帶回，對在多年干旱後苦苦掙扎的本地魚類和野生動物來說是一個福音。

「這給了他們一條重要的生命線」，保護倡導組織舊金山灣守護者的生物學家羅森菲爾德（Jon Rosenfield）說。

在金恩縣，靠近上漲河流的低窪地區的居民一直在他們的財產上放置沙袋，並將物品轉移到地勢較高的地方以備不時之需。