我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

洪水警報解除 優勝美地重新全面開放

編譯組／加州4月30日報導
優勝美地山谷是公園內許多著名的懸崖和瀑布的所在地，5月1日重新全面開放。(Getty Images)
優勝美地山谷是公園內許多著名的懸崖和瀑布的所在地，5月1日重新全面開放。(Getty Images)

即使融化了加州創紀錄的內華達山脈積雪的春季熱浪結束，中央山谷和該州東北部山區的社區仍在繼續為潛在的危險洪水做準備。

幾近氾濫的河流已經導致優勝美地國家公園的大部分地區在4月28日關閉。 優勝美地山谷是公園內許多著名的懸崖和瀑布的所在地，僅在4月30日早上重新開放供日間使用，然後在5月1日早上全面開放。屆時該地區的洪水警報即將解除。

佛萊斯諾縣、金恩縣和杜拉瑞縣部分地區靠近湍急河流的地區發布了無限期洪水警告，上個月強大的大氣河流風暴帶來的水位令約6萬畝農田低於水面約3呎。

內華達山脈的高溫已突破80度，預計將在5月1日消退。 但這不會結束本周預期的「大融化」（Great Melt）引發的洪水擔憂。

「融化的速度可能不會那麼顯著，但它會持續下去」，沙加緬度國家氣象局辦公室的氣象學家羅伊 （Scott Roe說，「在可預見的未來，水道的流量將會很高」。

除了洪水警報外，太浩湖地區的大片地區，以及北部的拉森縣和普盧馬斯以及南部的莫諾縣，都處於洪水監視之下，低於警告級別。

據美國國家海洋和大氣管理局稱，在優勝美地，默塞德河預在4月30日清晨達到河岸頂峰，並可能在5月1日再次達到頂峰。 預計這條河不會超過10呎的洪水位，但如果它在Pohono橋達到12呎，它可能會淹沒進出優勝美地山谷的主要道路。

儘管重新開放，公園官員警告說，由於該州融化的積雪導致河流和溪流洶湧，優勝美地可能會在7月之前關閉幾天。

但更嚴重的洪水危險發生在中央山谷的杜拉瑞盆地，那裡長期乾涸的杜拉瑞湖，曾經是密西西比河以西最大的淡水湖，在水庫未能阻擋今年冬天的降雨後灌入大量水，淹沒了農業社區和農田。但同時將自然棲息地帶回，對在多年干旱後苦苦掙扎的本地魚類和野生動物來說是一個福音。

「這給了他們一條重要的生命線」，保護倡導組織舊金山灣守護者的生物學家羅森菲爾德（Jon Rosenfield）說。

在金恩縣，靠近上漲河流的低窪地區的居民一直在他們的財產上放置沙袋，並將物品轉移到地勢較高的地方以備不時之需。

洪水 優勝美地 加州

上一則

地震預估財損 洛縣、橙縣、灣區大幅增加

下一則

金山國父紀念館 華人運動會聖火點燃傳遞

延伸閱讀

優勝美地 加州最致命國家公園

優勝美地 加州最致命國家公園
灣區租金連年上漲 除了這些郵區

灣區租金連年上漲 除了這些郵區
春季積雪融化 優勝美地關閉

春季積雪融化 優勝美地關閉
加州迎今年首波高溫 或達100℉ 下周才轉涼

加州迎今年首波高溫 或達100℉ 下周才轉涼
世界晚報／佛州暴雨數小時 汽車司機遇洪水險些喪命

世界晚報／佛州暴雨數小時 汽車司機遇洪水險些喪命

熱門新聞

中國大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害，同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

2023-04-28 21:41
史丹福大學女畢業生佩洛夫的青春被永遠定格在21歲。（聖縣縣警辦公室提供）

史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲

2023-04-27 21:41
大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷

2023-04-29 02:20
金山人語

生前該把錢全花光？

2023-04-25 02:00
GoFundMe的籌款頁面介紹，Bethany是一個美麗、聰明、有愛心和溫柔的人。（取自籌款頁面）

舊金山去世陸生 愛旅遊美食、聰明有愛心

2023-04-29 02:19
一名女子稱，曾遭殺害Cash App創辦人鮑勃‧李（右）的兇嫌莫梅尼（左）攻擊。（電視新聞截圖）

殺害Cash App創辦人鮑勃‧李兇嫌 一名女子稱曾遭其攻擊

2023-04-25 13:02

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊