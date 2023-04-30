夏立言談兩岸關係：戰爭可避免 執政才能解決更多問題

夏立言致詞談兩岸關係。（記者張曼琳／攝影）

中國國民黨 駐美國總支部第29屆代表大會開幕典禮，29日上午在舊金山華埠國父紀念館舉行。中國國民黨副主席夏立言 、國民黨駐美代表處長黃介正、海外部主任陳以信等相關的代表、常委和當地僑領們共同出席會議開幕式。

會議開始，全體代表起立唱兩國國歌。之後，由夏立言代表向國父孫中山銅像鞠躬、鮮花。接著，本次大會籌備主席于愛珍致詞。她首先感謝各位貴賓和代表的參與，儘管此次籌備工作因突如其來的舊金山市區大停電，不得已發生了很多變化，但她相信，本次大會將促進國民黨的黨內團結，全力支持明年大選的國民黨候選人。

夏立言為代表向國父孫中山銅像鞠躬獻花。（記者張曼琳／攝影）

夏立言致詞時說，他在公職退休後，為何又選擇來做國民黨副主席的原因。「為什麼我要來淌這個渾水呢？是因為真的看不下去了。」他指出，自從近年民進黨上台後，兩岸關係變得十分緊張，「而對於兩岸關係 ，大家都有責任做點事情。」

他表示，幾十年前，大家曾經討論兩岸會不會打仗。然而在前總統馬英九執政期間，兩岸維持著和平穩定的關係，甚至讓人忘記了兩岸可能會發生戰爭的機會。但是，自從民進黨上台以後，民眾和媒體討論的話題，已從預測什麼時候會打仗，轉移到如何去打仗了。夏立言指出，目前，台灣已被外國學者評為全世界最危險的地方。他說，「現在最大的問題，就是大家都在討論戰爭。」

中國國民黨副主席夏立言、駐美代表處長黃介正、海外部主任陳以信等相關代表、常委和當地僑領出席會議開幕式。（記者張曼琳／攝影）

夏立言說，兩岸間的「戰爭是可以避免的」。他再次強調，去年8月和今年2月，他親自到中國大陸加強對話，已與中國大陸對台事務官員進行過溝通，但很多問題目前無法解決，原因是，國民黨現在還不是執政黨。

他說，國民黨和中國大陸有九二共識這樣的「政治對話基礎」。 他說，九二共識現在被汙名化，前總統馬英九執政八年，兩岸人員互動、學生往來增加，「中華民國 也取得更多的國際空間，這些都是實質的國家利益。」為此，他呼籲國民黨員要團結，接受黨中央提出的最佳人選，以爭取在明年大選中重返執政。

中國國民黨駐美國總支部第29屆代表大會開幕典禮，29日上午在舊金山華埠國父紀念館成功舉行。（記者張曼琳／攝影）

夏立言透露，台灣企業家郭台銘現在是大選的有力候選人，但郭台銘也已承諾，如果在之後沒有得到藍營的主要支持，他在後續的競選中仍然會力挺國民黨。

黃介正、陳以信也分別在會上致詞。黃介正表示，明年將是黃埔建軍100周年，後年則是國父孫中山逝世100周年，在這樣兩個重要的時間點，由衷希望能由國民黨擔任三軍統帥，並主持國父孫中山逝世100周年紀念。他呼籲國民黨團結，誓言「拿回政權，保住中華民國。」

代表大會上頒發黨務功績獎。（記者張曼琳／攝影）

陳以信致詞時高呼口號，呼籲僑胞今年一定要回台投票，支持國民黨候選人。陳以信還代表國民黨海外部，向五位常委趙炳賢、于愛珍、楊昆山、孫序彰、王能頒發黨務功績獎，表彰他們為國民黨做出的貢獻。