挺台進世衛 灣區僑界30部重機、50多輛汽車大遊行

50多輛汽車和近30部重型機車29日下午在金山灣區華僑文化教育中心集結,參加「挺台灣進世衛」陸地車隊遊行。(本報記者 / 攝影)

50多輛汽車和近30部重型機車29日下午在金山灣區華僑文教中心集結遊行 ,力挺台灣參加世界衛生大會。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、僑務委員呂玉貞、吳怡明、李文雄出席活動。

第76屆世界衛生大會(World Health Assembly,WHA)將於5月21日至30日在日內瓦舉行,但台灣仍未收到邀請。為聲援台灣進世衛 ,世界華人工商婦女企管協會北加州 分會主辦「挺台灣進世衛」海陸空系列遊行,海空遊行已分別於3月26日和4月18日完成,陸地遊行則是最後壓軸。

賴銘琪表示,台灣的醫療水準和成就,可為世界做出具體的貢獻。(本報記者 / 攝影)

遊行由北加州台客重機隊引導開路,賴銘琪乘坐的橘色麥拉倫敞篷跑車帶領車隊,從南密爾比達大道(S. Milpitas Blvd)向北,繞行東卡拉維拉斯大道(E. Calaveras Blvd)、南山景路(St. Hillview Dr)以及洛斯科克斯街(Los Coches St) ,最終回到僑教中心。隆隆的機車聲和掛滿車身的台灣國旗和美國國旗,一路拉風地吸引過往路人目光。

世華工商婦女企管協會北加州分會會長高椿惠感謝前來支持的社團和僑界朋友。她說,「大家一起努力,一起為台灣發聲,相信醫療無國界。Taiwan can help, Taiwan is Helping(台灣可以幫忙,台灣正在幫忙)!」

莊雅淑希望僑界一起呼籲主流社區關注台灣議題,聲援台灣加入世衛大會。(本報記者/攝影)

賴銘琪表示,「挺台灣進世衛」海陸空系列遊行他都有參加,因為聲援台灣參與世界衛生組織的能量要不斷地累積。台灣已連續多年未獲得邀請,對台灣人民,乃至於世界人民都很不公平。

賴銘琪指出,台灣醫療保健指數評比去年是世界第一名,全民健保被世界各國所羨慕,全球最好的200家大型醫院有14家在台灣。他說:「以台灣的醫療水準和成就,如果能夠參加世界衛生大會的技術會議,一定可以透過世界衛生組織的機制,與全世界各國專家交流學習,為世界做出具體的貢獻。」

賴銘琪乘坐橘色麥拉倫敞篷跑車帶領車隊。(本報記者 / 攝影)

莊雅淑表示,台灣多年無法參加世衛大會的原因是受到政治干擾。她引述世界衛生大會章程規定,「健康是普世價值,也是大家共同的人權」。她說:「沒有任何人可以被排除在世界衛生大會之外。」

莊雅淑表示,歷經了三年疫情,世界各國都體會到,沒有疾病是有國界的,醫療更不應該有國界,所以世界衛生大會將台灣排除在外是不合理、不符合世界價值的。她希望僑界一起呼籲主流社區關注台灣議題,聲援台灣加入世衛大會。