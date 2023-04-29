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明年大選 夏立言：國民黨不會讓僑胞失望

記者張曼琳／舊金山報導
夏立言與在場僑胞交談。（記者張曼琳／攝影）
夏立言與在場僑胞交談。（記者張曼琳／攝影）

中國國民黨副主席夏立言27日抵達舊金山，正式開始他在金山華埠為期四天的訪問行程。28日下午，在華埠皇宮酒樓，夏立言參加了由五洲洪門致公總堂、秉公總堂、合勝總堂、協勝總公會等為中國國民黨駐美國總支部第29次代表大會舉行的歡迎會。

晚宴前，各僑社和國民黨代表前往中華總會舘向國父孫中山遺像致敬。代表們熱烈歡迎夏立言的到來，在中華總會館總董張耀庭簡單的歡迎致詞後，夏立言也致詞感謝。

僑社和國民黨代表在中華總會舘向國父孫中山遺像鞠躬。（記者張曼琳／攝影）
僑社和國民黨代表在中華總會舘向國父孫中山遺像鞠躬。（記者張曼琳／攝影）

夏立言表示，他很榮幸能藉國民黨駐美國總支部第29次代表大會的機會來拜訪中華總會館。他指出，中國國民黨一直和舊金山僑社關係和好，他還說：「每次無論我在舊金山還是紐約的華埠都感觸頗深。」他認為，可以從北美洲各大城市的華埠中，見證中華民國成立的歷史，感謝從國父孫中山致力成立中華民國以來，海外僑胞對中華民國和國民黨的支持。

夏立言透露，前總統馬英九之前到中國大陸祭祖，回台後，告訴他大陸有1億2000萬名網民為他在大陸的祭祖過程點讚。他表示，去年8月和今年2月他也親自去大陸加強對話，兩次訪問行程目的單純，就是「為了加強兩岸對話，增進理解。」他指出，近年來台灣與大陸關係陷入谷底，國民黨與大陸間的對話，是為更好地解決台灣與大陸間的問題，消除雙方誤會，維持和平穩定。

晚宴前，各僑社和國民黨代表前往中華總會館。（記者張曼琳／攝影）
晚宴前，各僑社和國民黨代表前往中華總會館。（記者張曼琳／攝影）

他表示，明年1月大選至關重要，國民黨決不會讓海外僑胞失望，將致力讓國父建立的中華民國「發揚光大」，也希望本次代表大會可將正面的消息帶回台灣。

駐美中華總會館主席團、合和總會館主席謝躍池致詞時說，回顧國父孫中山建國歷史，感謝國民黨對海外僑胞的關心和支持。中華總會館商董、舊金山警察委員會委員余健全（Larry Yee）雖出生在美國，但也再次支持表示對國民黨的支持。

中國國民黨海外部副主任鍾維君在會上透露，海外部主任陳以信28日晚間從華盛頓飛來舊金山，參加29日早晨的代表大會。他回顧國民黨歷史後表示，希望國民黨能從金山華埠「再次出發」，明年重新執政台灣。

圖為余建全、陳榮良、謝耀池、夏立言、張耀庭、黃介正、鍾維君、于愛珍（左至右）。（...
圖為余建全、陳榮良、謝耀池、夏立言、張耀庭、黃介正、鍾維君、于愛珍（左至右）。（記者張曼琳／攝影）
夏立言（左一）接受舞龍舞獅歡迎。（記者張曼琳／攝影）
夏立言（左一）接受舞龍舞獅歡迎。（記者張曼琳／攝影）

國民黨 夏立言 華埠

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