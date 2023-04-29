多代同堂愈來愈普遍 矽谷每4人有1人 租金高漲推波助瀾

住房成本高昂，也是多代同堂愈來愈普遍的原因之一。（記者李榮／攝影）

美國文化中個人主義深植，許多人在成年後就搬出家門，不再與父母同住。不過，「矽谷 聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）最新發布的2023年「Silicon Valley Index」統計報告發現，多代同堂的情形愈來愈普遍。以矽谷來說，近十年來多代同堂的比率逐年升高，現在已經是每四人之中，就有一人住在多代同堂的家庭裡面。

報告中發現，在2007年時，矽谷每五個人，才有一人是住在多代同堂的家中。但是到了現在，已經是每四個人就有一人住在多代同堂的家中。雖然比率上並非暴漲，但是趨勢為逐漸增加，家庭組成的改變與相關經濟需要的影響，都值得觀察。

矽谷聯合創投的調查中指出，以2021年為例，共有26%的矽谷家庭屬於多代同堂。舊金山 地區則是21%。不過，舊金山地區的住民，雖然多代同堂的情況比矽谷來說是較為少見，但舊金山居民卻有高比率是與非家族成員同住。若以整個美國來看，多代同堂的比率則是18%。

報告進一步指出，矽谷多代同堂的家戶增加，剛好與過去多年來自中國與印度移民家庭湧入時間段接近。另外，包括離婚、租金 高漲等因素也都有可能是多代同堂現象增加的原因。

矽谷的住房成本極高是不爭的事實。資料顯示，如果以公寓或者複合式住宅（例如Duplex以上的住宅）而言，2022年前三季矽谷的每月的平均房租為2920元；舊金山的每月平均房租則為3280元。在灣區，如果要能負擔承租兩房的公寓，最低標準是夫妻雙方「都要有工作，而且每個人的時薪至少要超過28元。」

一般來說，財務專家建議住房的成本要控制在總收入的三成以下。但因為矽谷的高房價與租金，整體來說，近乎一半的矽谷租屋族，住房成本占收入的比率太高。研究更特別指出，矽谷耆英租屋族對於高房租感受到壓力甚大，約有58%、超過一半的耆英矽谷租屋族，租房成本占收入比過高。而同齡有屋的耆英自住族，住房成本過高的比率例則相對低，占42%。年輕的租屋族中，則有39%屬於住房成本占收入比過高。年輕的自住族多半較為輕鬆，只有24%的人住房成本占收入比太高。

當然，首購族要能在矽谷買屋也是相當困難。矽谷聯合創投發現，若以收入來說，僅有27%的首購族的收入能夠負擔得起矽谷中位數的房子。各族裔之間也有不同程度的壓力，而如果是非裔美國人或者拉丁裔美國人，更只有14%的首購族收入能負擔中位數房。

事實上，在2022年之中，矽谷僅有8%的房子成交價在60萬以下；而且其中接近三成、28%的物件是全現金成交。也就是說，對於資金不豐的首購族來說，即使這些房子屬於低價房，但是因為是現金成交的房產，恐怕也非能力所及。