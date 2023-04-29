中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷

大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

在軟體巨頭思愛普（SAP）擔任軟體開發師、26歲的中國大陸留學生Bethany Huang，4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場 時，Uber車忽然失控，撞向高速公路中間分隔島，車燈失效，一輛車飛速追撞，她不幸遇害，同行的好友劉蒙雨（Menyu Liu）受重傷，目前在醫院救治。Bethany的母親張女士形容，「女兒非常善良優秀，前程似錦，花季少女忽然沒了，我感覺五雷轟頂，不能接受。」

Bethany的朋友在GoFundMe上為她募款，https://shorturl.at/mKMNP。劉蒙雨親友、交通大學美洲校友、交醫論壇和美國華裔精神健康聯盟(MHACC)也在GoFundMe籌款，https://gofund.me/41e6b492，希望能幫助劉蒙雨。

根據LinkedIn的介紹，Bethany本科畢業於賓州州立大學計算機科學，後來到卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）就讀軟體管理，獲碩士學位；2020年2月開始，到思愛普任軟體開發師。

根據劉蒙雨的母親于女士提供的訊息和報案號碼顯示，劉蒙雨從馬里蘭州過來，找本科好友Bethany Huang散心。兩人搭乘Uber車，準備到舊金山機場坐飛機，一同到丹佛遊玩。4月22日凌晨5時許，在距離機場五分鐘車程的地方，遭遇車輛追撞，慘劇就此發生，Bethany不幸去世，劉蒙雨受重傷。

加州公路巡警（CHP）警官蒙迪爾（Art Montiel）對本報記者表示，事發時為22日凌晨5時38分，行駛在101公路上的一輛Uber車，不知何故忽然失控，撞到了高速公路中間的水泥分隔島，車燈熄滅，後面有車追撞上來，才有事故發生，Uber司機也受傷，警方還在調查事故具體情況，目前還沒有提交任何針對司機的指控。

張女士27日晚說，剛剛和先生飛抵舊金山，得知女兒離世的消息，非常震驚和傷心，「我們腦子都懵了。女兒優秀而善良，離校畢業，前途一片光明，公司管理層對她評價也高。花季少女就這樣走了，前途一下子消失了，我不能接受，這個消息是五雷轟頂。現在只想盡快見到女兒。」

目前Bethany所在公司的華人同事幫助張女士處理一些後續事宜。公司高層28日拜訪張女士和先生，安撫他們的心情。

劉蒙雨的母親于女士說，女兒本科就讀賓州州立大學生物本科畢業，學業優秀，直接到馬里蘭大學讀生物學博士，疫情中，飼養用來研究的蟲子死亡，心情低落，學業有耽擱，簽證 也過期，才來到好友Bethany所住的矽谷灣區散心，不料坐車飛來橫禍。

對於事故原因，劉蒙雨28日對本報表示，事發突然，其實並非特別清楚記得。她說，當時乘坐的Uber車忽然出現轟的一聲，然後車子路上打轉，再停到高速公路中間分隔島附近，車子當時並未翻車，但車門凹進去一塊，事後是否有其他車追撞，記憶並不準確。

于女士說，好友不幸離世，女兒也受重傷，在醫院救治，目前有肺血栓，腦部有淤血，未來傷情如何發展還不得知。「Bethany學業非常優秀，為人陽光開朗，超級熱情，才會叫我女兒來加州散心。我為她的離世感到悲痛，希望家人節哀。」

于女士持有到美國的10年往返簽證，但還需要在簽證系統登記更新資訊且經過批准，目前還沒來得及趕到美國。她希望早日得知事故真相。不過她發愁的是，來美國該在何地居住？後續女兒的身體康復和精神康復費用該如何籌集？