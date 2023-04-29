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舊金山加大醫學院長 曝妻患長新冠 每天都在找東西

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山加大醫學院院長瓦賀特表示他的妻子「紐約時報」記者可能患有輕微的長期新冠症狀。（記者張曼琳／截圖）
舊金山加大醫學院院長瓦賀特表示他的妻子「紐約時報」記者可能患有輕微的長期新冠症狀。（記者張曼琳／截圖）

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）28日上午在少數族裔媒體服務會上分享，他的妻子同時也是「紐約時報」記者，可能患有輕微的長新冠症狀。

瓦賀特表示，他的妻子是一名記者，她為「紐約時報」撰稿10年，現在為「紐約時報」做一些經營播客和寫書的工作。瓦賀特說：「現在距離她感染新冠病毒已超過一年，如果你和她說話，你不會發現她有什麼不對勁，因為她非常聰明，無論是在工作還是不是工作狀態。」

但現在瓦賀特在下午1、2時左右，就會收到妻子的短訊，告訴瓦賀特她現在累了，想要午睡一會兒。瓦賀特表示：「在她感染新冠病毒前，她從來沒有這樣做過，而且她現在可能還有些腦霧。雖然她很聰明，有時很難留意到，但她現在會忘記約會、孩子，每天都在找東西，」

瓦賀特透露，妻子和自己同齡65歲，儘管也有可能是上了年紀的關係，「但至少我很清楚，在她感染新冠病毒前，和現在非常不同。」

瓦賀特表示，除此之外，妻子沒有其他方面的症狀，「肯定有很多人比她更糟糕。」瓦賀特表示，也正因為如此，他目前在他感到情況風險較高的地方，仍然很小心，正是因為他親眼見到了患有輕微長新冠症狀帶來的影響。

瓦賀特也指出，印度近期爆發會引發紅眼症的新亞變種病毒，紅眼症也成為新出現的症狀之一，而另一種症狀則是更長時間的發燒，尚不能確定是否為長新冠症狀。

他表示：「發燒並不是新冠的主要特徵，也許這表明新冠以某種方式刺激著免疫系統，而因為紅眼症是眼睛外部的發炎症狀，也是眼瞼的一種發炎反應。但為什麼會這樣？ 現在我們還不知道。」

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