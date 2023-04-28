勇士奪首輪賽點 柯瑞：防守福克斯需團隊努力

柯瑞關鍵時刻打成2加1，大聲怒吼。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 26日晚四人得分超20分，客場以123比116艱難戰勝沙加緬度國王，拿下第五場「天王山之戰」，首輪季後賽 3比2領先，贏得賽點。下一場將於28日晚主場大通中心舉行，勇士有望以４比2淘汰對手，挺進西區半決賽。

國王的蒙克得到21分。（記者劉先進／攝影）

國王末節1分半一度將比數追到只剩下三分。但維金斯中投得分，柯瑞 最後22秒突破打成二加一，徹底讓比賽失去懸念。國王的蒙克得到21分。福克斯（De’Aaron Fox）手指受傷，得到24分，但下半場只有7分，末節6投0中，一分未得。

全場25中12得到31分2籃板8助攻的柯瑞在回答本報提問時表示，系列賽勇士的防守不錯。福克斯拿著球，步伐很快，球隊也不得不忍受他命中一些投籃，「他總會有一些得分，即使是上半場，你也只能做這麼多。」

手指受傷的福克斯（左），末節一分未得。（記者劉先進／攝影）

國王球員福克斯在現場抱怨吹罰。（記者劉先進／攝影）

柯瑞說，防守福克斯的策略，是盡可能讓他投射困難。格林、維金斯、佩頓、迪文森佐等人都參與防守。「我們必須在第六場比賽持之以恆的防守。他會強勢回歸，像整個賽季一樣具有攻擊性，鎖住他需要團隊的努力，我們的四個球員會匹配時間。」他還表示，在如此敵對的環境下贏球，是籃球比賽中最棒的感覺之一。

連續第二場替補出場的格林，本場10中8得到21分4籃板7助攻。面對防守，他還曾經單腳命中一記高難度轉身跳投。教頭柯爾賽後說，格林的表現很神奇，尤其在關鍵時刻，「在他單腳跳投後，大家叫他諾維斯基·格林。那個投籃也許是本場最關鍵的投籃。維金斯也有命中跳投，湯普森和柯瑞都有關鍵投籃。」

湯普森砍下25分。（記者劉先進／攝影）

湯普森19中10得到25分2籃板1助攻。當賽後得知勇士連續28輪季後賽系列賽在客場贏球後，他表示，「我不知道有這個事情，太不可思議了。」

湯普森入帳25分。（記者劉先進／攝影）

魯尼全場4投2中得到4分22個籃板7次助攻，包括7個前場籃板。他在第三場比賽也搶下20個籃板，是今年季後賽唯一在兩場比賽搶到20個籃板的球員。可以和勇士隊史名宿張伯倫（Wilton Chamberlain）等媲美。柯爾稱讚說，魯尼做了教練喜歡叫球員做的所有事情，設置掩護，搶籃板，不斷的將籃板傳給外線空位三分射手，他從不失誤，本場7個助攻，勇士的部分進攻依賴於此。「他還能防守後衛。是總冠軍級別的球員。」