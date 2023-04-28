預防青少年暴力 金山市議會聽證

市議員安世輝（左起）、盧凱麗、梅義嘉出席聽證會。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議員梅義嘉（ Myrna Melgar ）27日組織召開市議會聽證會，要求舊金山聯合學區 (SFUSD)以及市府多個部門匯報計畫，以解決學校和社區日益增加的青少年暴力問題。會議的重點是如何通過聽證會，加強立法來改善問題，並支持青少年的心理健康發展。

梅義嘉發起本次聽證會，是因為在3月底，舊金山聯合學區公立學校發生了多起嚴重暴力事件。其中一所中學校園內有人持槍，另一所中學校園內發生刺傷事件。其他涉及青少年的事件包括Muni公交車上的刺傷事件，及數十名學齡兒童在Stonestown購物中心發生多起大型鬥毆事件。市議會將採取一系列措施預防和應對青少年暴力事件，包括擴大暴力阻斷計畫和社會工作者的支持，以及加強學校周邊的安保措施。

代表Stonestown社區的梅義嘉表示，Stonestown是西區的城鎮廣場。在那裡打架鬥毆的青年人帶給社區居民和商場工作人員極惡劣的影響：「我們必須考慮為年輕人提供放學後的健康安全的活動，並加大對於暴力預防和青少年心理健康服務的投資。」

梅義嘉在會上表示，針對青少年暴力頻發，市府將專注於交付、協調和擴展項目，包括建立多學科團隊，與舊金山警察 局、少年緩刑及社區組織合作，識別、跟蹤、監控高風險事件並進行干預。舊金山警察局、聯合學區與多個市府部門應密切合作，確保孩子、家庭和學校工作人員的安全。地檢處辦公室要與城市各部門合作，預防和解決青少年犯罪，並將在預防和干預青少年犯罪方面進行大量投資，確保青少年群體的安全。

上月青少年暴力事件發生後，舊金山市長布里德表示，暴力沒有任何藉口，但可以採取措施，防止暴力行為在學校發生。作為市長，她將致力於與學區合作，確保孩子安全並獲得他們需要的支持。她指出，過去幾年因為疫情，對青少年群體造成難以置信的壓力。

舊金山聯合學區 (SFUSD) 學監韋恩 (Matt Wayne)、兒童青年家庭部 (DCYF) 主任蘇瑪麗亞（音譯， Maria Su）在聽證會上發布關於如何讓學校、家庭以及社會互相協作，來減少青少年暴力發生的報告。