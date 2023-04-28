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凝聚黨員、僑胞力量 國民黨副主席夏立言造訪金山

記者張曼琳／舊金山報導
夏立言（中）抵達機場，中國國民黨海外部副主任鐘維君（左二）、書記長趙炳賢（左一）和常委于愛珍（右二）、楊崑山（右一）前去機場接機。（記者張曼琳／攝影）
夏立言（中）抵達機場，中國國民黨海外部副主任鐘維君（左二）、書記長趙炳賢（左一）和常委于愛珍（右二）、楊崑山（右一）前去機場接機。（記者張曼琳／攝影）

中國國民黨副主席夏立言27日搭乘長榮BR18號航班，下午抵達舊金山國際機場。中國國民黨海外部副主任鐘維君，書記長趙炳賢以及兩位常委于愛珍、楊崑山前去機場接機。

據悉，中國國民黨副主席夏立言、國際部主任兼駐美代表黃介正及海外部主任陳以信，將在本周先後從台灣出訪美國，持續深化國民黨與美國各界的聯繫，全面拓展對美工作，並向美方各界說明國民黨穩定區域和平的務實穩健政策。

國民黨駐美國總支部表示，夏立言將於4月28日至30日參加在舊金山華埠國父紀念館舉行的中國國民黨駐美國總支部第29屆代表大會。本次大會以「吸收新血、凝聚僑心、革新黨務、贏回執政」為主題。

國民黨期望本次大會可凝聚國民黨員和台灣僑胞的力量，支持國民黨贏得明年台灣統大選，重返執政，以終結民進黨引起區域動盪不安的錯誤兩岸及外交政策。

夏立言在機場向媒體表示，非常高興來到舊金山，參加每四年一度的代表大會。他了解公眾對明年大選候選人和台美中關係的未來很感興趣，也將在會上做出說明。

夏立言還透露，除了造訪舊金山外，接下來他還會去到華盛頓與美國智庫和僑界的朋友會面，之後從華盛頓過境紐約，返回台灣。

中國國民黨副主席夏立言將在27日下午四時抵達舊金山國際機場。（記者張曼琳／攝影）
中國國民黨副主席夏立言將在27日下午四時抵達舊金山國際機場。（記者張曼琳／攝影）

夏立言認為，「美國一直都是台灣最好的朋友，」如果是國民黨執政台灣與美國的關係將會更加密切。另外，他也表示，國民黨比起民進黨，更有和大陸更有進行對話的政治基礎。他認為如果國民黨執政，可以透過對話，令兩岸關係會保持和平穩定。

昨日舊金山市中心發生大規模停電，也為此次夏立言到訪帶來了小插曲。常委們表示，原本計畫夏立言入住花園角旁邊的希爾頓酒店。但該酒店受到停電影響無法安排客人入住，於是將夏立言被轉去聯合廣場的希爾頓酒店。

28日五洲洪門致公總堂、秉公總堂，合勝總堂，協勝總公會將在華埠皇宮酒樓，為本次第29屆代表大會聯合舉行歡迎晚宴，。晚宴前還將聯同各未代表往在中華總會舘向國父遺像致敬。另外，在29日8時30分，中國國民黨駐美國總支部還將在華埠國父紀念館舉行第29屆代表大會開幕典禮，並於下午6時在荔香酒樓設宴。

夏立言在機場閱讀常委遞來的會議資料。（記者張曼琳／攝影）
夏立言在機場閱讀常委遞來的會議資料。（記者張曼琳／攝影）

國民黨 夏立言 舊金山

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