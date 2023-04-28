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金山市區大停電 金融區影響最嚴重

記者張曼琳／舊金山報導
根據PG&E地圖截止下午1時，仍有大部分該市金融區尚未恢復供電。（PG&E官網）
根據PG&E地圖截止下午1時，仍有大部分該市金融區尚未恢復供電。（PG&E官網）

周三（26日）晚間，因Clay Street 640號的一處井窟發生火災，造成舊金山多個地區停電，至27日上午還在影響著該市的商業和交通。

綜合多間電視台和媒體報導，截至27日上午11時15分，PG&E的地圖上顯示有約500名客戶停電，主要為金融區和2號郵輪碼頭的客戶。

本次受停電影響最嚴重的地區是金融區、North Beach和Nob Hill。由於本次停電，多家商業建築在27日早上被迫關閉，同時因交通燈斷電而造成交通擁堵。

受停電影響的還有當地多家酒店。停電造成酒店電梯停駛，也影響供水。許多住客不得不走二十多層樓梯來到室外。

該區的市議員佩斯金(Aaron Peskin)表示，PG&E花費了45分鐘才對井窟火災做出反應，這可能導致火勢蔓延並造成更大規模停電的原因。

本次停電大約在26日晚間9時15分發生，最初影響9400多名PG&E客戶。

根據PG&E地圖截止下午1時，仍有大部分該市金融區尚未恢復供電。停電地區鄰近華埠花園角廣場，記者致電一華埠都坂街商業，得知華埠未受本次大規模停電影響。

目前尚不清楚何時恢復供電，PG&E此前預計在中午之前，所有客戶將恢復供電，井窟發生火災的原因正在調查中。

PG&E的地圖上顯示的停電範圍。
PG&E的地圖上顯示的停電範圍。

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