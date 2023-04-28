北加州祭孔大典委員會 拜會本報

北加州祭孔大典第42屆委員會成員27日拜訪世界日報舊金山社。左起汪昌泰、高玉麗、邱佩芝、于趾琴社長、魏德珍、施光庭。（記者王子涵／攝影）

北加 州祭孔大典第42屆委員會成員27日拜訪世界日報舊金山社。祭孔大典總召集人邱佩芝向于趾琴社長介紹了今年祭孔大典的準備情況及特點。僑務委員魏德珍、祭孔大典前總召兼僑務咨詢委員高玉麗、汪昌泰、副總召施光庭同行拜訪。

北加州 祭孔大典歷史悠久，1981年由齊魯鄉親成立「舊金山灣區 齊魯會館」，於1982年在北加舉辦了第一屆祭孔大典，是全球海外僑胞最早舉辦祭孔大典釋奠禮地區。1990年起由駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區僑教中心、舊金山灣區齊魯會館及北加州中文學校聯合會四大單位聯合主辦。多年來延續遵循傳統古禮，祭孔大典已成北加最重要文化活動之一。

今年的祭孔大典定於9月24日早10時在金山灣區僑教中心舉辦，民眾無需提前報名，可自由參加。邱佩芝指出，祭孔的目的是在海外傳揚中華固有的儒家思想，即尊師重道、有教無類及放諸四海皆准的思想。「今年希望與主流文化相結合，邀請主流官員參加，更大範圍推廣中華文化」。邱佩芝說，「歡迎僑學界及鄉親到場觀禮，親身體驗中華文化古禮在海外傳承的儀式感。」

于趾琴社長表示，很榮幸受到祭孔委員會的邀請。「祭孔大典42屆慢慢累積起來，需要很長時間的投入，這也是一種薪傳。」于趾琴說。

祭孔大典遵循傳統釋奠禮，由執事官以五步一頓的步伐引領陪祭官、糾儀官等眾人入場。正獻官至孔子像前上香並恭讀祝文。此外還有弟子規朗誦、六佾舞表演等。

六佾舞為儒家要求學生掌握的六種基本才能之一。邱佩芝表示，來自台灣青少年文化職工團的高中生會在新生營中學習基本概念，並在8月進行四周的集中訓練，為順利圓滿完成大典當天的正式表演做好準備。

按照往年慣例，祭孔大典後將舉行教師節慶祝大會頒獎典禮，包括僑務委員會資深優良教師頒獎，以及北加州中文學校聯合會優良教師表揚等。