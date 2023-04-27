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聖馬刁縣提供移民庇護包含重罪犯 停止與ICE合作抓捕

記者王子涵╱聖馬刁報導
聖馬刁縣將停止與海關移民局的合作，除非有聯邦法院的逮捕令。（取自海關移民局官網）
聖馬刁縣將停止與海關移民局的合作，除非有聯邦法院的逮捕令。（取自海關移民局官網）

聖馬刁縣縣議會25日通過一項頗具爭議的法令，限制縣府部門和人員與美國移民及海關執法局（ICE，簡稱海關移民局）合作抓捕移民，即便移民先前有暴力犯罪，如謀殺、強姦、兒童性侵的前科。

聖馬刁縣參事卡尼帕希望為來美尋求庇護的人們帶來平等，防止海關移民局的抓捕。（取自...
聖馬刁縣參事卡尼帕希望為來美尋求庇護的人們帶來平等，防止海關移民局的抓捕。（取自聖馬刁縣縣府官網）

聖馬刁縣議員卡尼帕（David Canepa）是這項法案主要發起人，希望以此為來美尋求庇護的人們爭取平等機會，防止海關移民局的抓捕和遞解。

投下反對票的縣議員穆勒提議，法案不應包括有謀殺、強姦和猥褻兒童三項罪名的移民庇護...
投下反對票的縣議員穆勒提議，法案不應包括有謀殺、強姦和猥褻兒童三項罪名的移民庇護者，但並未得到通過。（取自聖馬刁縣縣府官網）

法案得到四位縣議員以及縣警長的支持，僅有第三區縣議員穆勒（Ray Mueller）投了反對票。

卡尼帕在一份聲明中表示：「縣府通過的新法令給移民社區帶去極大的安慰。他們不信任執法部門，尤其不相信海關移民局。許多移民因為害怕被驅逐出境而不報案，這讓社區內所有的人都不安全。」

這項條例禁止縣府各級部門的雇員動用縣級資金與海關移民局合作，除非有聯邦法官簽署的授權。灣區的舊金山縣與聖他克拉拉縣也通過了相似的條例。

反對者認為，新的立法令社區對公共安全產生擔憂。聖馬刁縣警辦公室早在2021年11月就斷絕與海關移民局的合作，但根據其先前的紀錄，該縣至少有35起重罪案涉及移民慣犯的參與，罪行包括威脅14歲以下兒童、強姦、虐待兒童、酒後駕車、重大盜竊、反對、襲擊老人等重罪，其中一名移民罪犯在縣監獄中被登記了20次。

投下反對票的縣議員穆勒曾提議，法案不應包括有謀殺、強姦和猥褻兒童三項罪名的移民庇護者，但並未得到通過。

「我不會支持這項法令的。」穆勒說，「如果一個暴力的罪犯剛剛被驅逐出境，但又設法回到社區內，縣警只有起訴縣議會，才有可能將該罪犯再次驅逐。」

卡尼帕表示，沒有支持穆勒提案的原因是他將所有的罪犯看做一體，並且一些罪犯已經服過刑，再交由海關移民局處理將是雙重懲罰。

這項提案得到當地數十個移民組織的支持，但其中也有反對的聲音，移民權利倡議者希門尼斯（Joaquin Jimenez）就是其中之一。「當部分移民頻繁地踐踏法律，那麼他們的權利就很難得到伸張。」希門尼斯提到發生在三個月前的半月灣華人大麻農場屠殺案，66歲的華人趙春力(Chunli Zhao，音譯）槍殺了七名同事。

「曾有案例，人們被驅逐出境後，再次回到同一個社區尋求報復。」希門尼斯說。

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