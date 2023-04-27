聖荷西市長與遊民並肩除草 「橋接」項目盼助重返社會

聖荷西橋接項目旨在幫助遊民自給自足從而擺脫無家可歸境遇，為他們提供職業培訓、制定長期職業目標、安置永久工作安置，並協助他們尋找住房。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西 市市長馬漢（Matt Mahan）26日來到瓜達盧佩公園（Guadalupe Park），與二十幾名遊民 一起清除雜草、撿垃圾、美化城市。這些遊民都是「聖荷西橋接」（San Jose Bridge）項目的參與者。

聖荷西橋接項目旨在幫助遊民自給自足，從而擺脫無家可歸境遇，為他們提供職業培訓、制定長期職業目標、安置永久工作，並協助他們尋找住房。一位名叫Jon的菲律賓裔遊民表示，他本周剛剛加入這個項目，希望最終能夠找到一份工作，同時很高興能為聖荷西做出貢獻。

菲律賓裔遊民Jon告訴本報記者，他本周剛剛加入這個項目，希望最終能夠找到一份工作，同時很高興能為聖荷西做出貢獻。（記者葛歆睿／攝影）

馬漢表示，雇用遊民清理城市是雙贏。聖荷西橋接提供了工作尊嚴和穩定薪水，同時讓聖市更清潔、更安全。此外還給參與者創造了通往美好生活的道路，讓他們能夠通過參加職業培訓，獲得長期就業和臨時住房。「我們希望賦予人民能力，投資於人民，為那些可望離開街頭過上更好生活的人創造機會。」

自2022年3月啟動以來，聖荷西橋接已經雇用了137遊民，其中46人在特斯拉、Goodwill、聖他克拉拉縣再入資源中心和聖荷西機場（SJC）等公司和組織獲得了長期工作。迄今為止，項目的參與者已從聖市的街道和小徑上清除了35萬1450磅垃圾。

馬漢26日來到瓜達盧佩河公園，與聖荷西橋梁項目參與者一起清除雜草、撿垃圾、美化城市。（記者葛歆睿／攝影）

市長馬漢提出，希望擴大聖荷西橋接項目，因為在通過和參與者交談中得知，項目需求其實很大，「很多遊民都想利用這個機會獲得工作和臨時住房。」他表示，目前的限制在於沒有足夠的人手去管理項目，因此計畫在下次預算中增加相關費用。

馬漢透露，項目的運營成本可以控制在每人每年3萬元以內，包括每周20小時的有償工作、臨時住房成本、職業培訓和工作安置。他指出，這雖然聽上去很多，但遠不如公共系統用於治理街頭遊民的費用高。

馬漢引述矽谷住房非營利組織目的地家（Destination Home）的統計數據指出，僅考慮急診、警察 與火警現場回應、清理垃圾、環境治理等在內的公共系統花費，每年每個遊民身上平均花費6萬5000元，「這還沒有考慮對居民生活、小企業的影響，最重要的是，有人因無家可歸而遭受苦難。」