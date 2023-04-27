聖他克拉拉縣空氣品質未達標 山火、單人開車被點名

山火煙霧多年來對整個灣區產生了巨大的影響，使得灣區在減少顆粒無污染付出的努力被掩蓋。（加州消防局）

美國肺臟協會最新發布的2023年空氣狀況報告顯示，聖他克拉拉縣在高臭氧天數和顆粒物污染水平方面僅得到F評級，不及格的空氣質量對有色人種社區影響更大。

矽谷 拉丁裔聯盟執行長洛佩斯（Gabriela Chavez-Lopez）指出，東聖荷西低收入社區長期以來一直受到空氣污染的影響。「商業和交通被優先考慮，空氣質量往往被放在次要的位置。」她指出，里德山景機場（Reed Hillview Airport）的航空燃油鉛污染就是一個很好的例子。

根據2021年聖縣發布的一份報告顯示，在里德山景機場附近社區採集的1.7萬份兒童血液樣本數據中，鉛含量超過全美平均水平。「如果我住在貧困的社區，糟糕的空氣質量是我一定要接受的條件嗎？這不應該被正常化。」洛佩斯說。

矽谷可持續化董事會主席兼空氣質量和流動性主任克拉克（Drew Clark）表示，空氣質量的監查應該以街區為單位進行，以便查出污染物在哪裡。「你不能只說整個縣的空氣都不好。這肯定是由某些社區的污染所導致的。」

根據該組織的調查，居住在聖縣臭氧含量較高社區中的兒童，患有哮喘和呼吸系統疾病的比率較高。

根據空氣狀況報告，聖縣有超過180萬居民，包括有色人種、患有哮喘的兒童和成人暴露在被污染的空氣中。

在整個2019至2021年度，聖縣平均有5.5天處於高臭氧污染，比2018至2020年度的平均值高出兩天。研究指出，安全的高臭氧天應是3.2天。聖縣高顆粒物污染日有所下降，由先前的14.8天下降至8天，但仍遠遠超出3.2天的安全平均值。

交通壅堵和過度的單人開車出行，助長了臭氧和溫室氣體的污染。（美國肺臟協會提供）

灣區 空氣質量管理局發言人德美特（Erin Demerritt）表示，高臭氧污染往往出現在5月至10月，空氣中會形成一層厚厚的煙霧。她表示，汽車排氣是導致污染的主要原因。「交通壅堵和過度的單人開車出行助長了臭氧和溫室氣體的污染」。

德美特指出，氣候變化也是空氣污染的原因之一。「山火 煙霧多年來對整個灣區產生了巨大的影響，這使得灣區在減少顆粒無污染付出的努力被掩蓋」。德美特說，「氣候變化導致更頻繁的極端天氣，讓山火災害更加嚴重。」