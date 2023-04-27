加州監管機構許可 Cruise無人駕駛計程車 可在金山全天運營

Cruise無人駕駛出租車內部。（記者李怡／攝影）

據媒體26日消息，通用汽車 公司支持的Cruise自駕車獲得了加州監管機構許可，可以在舊金山 市內全天候運營無人駕駛計程車。自去年夏天起，該公司的計程車業務只能在晚上10時之後運行。這項政策的開放，開啟了無人駕駛汽車商業應用新的一章。

不過這一無人車的商業許可，並不被舊金山市府交通機構的官員看好，因近期發生了多起Cruise和Waymo無人車擾亂交通和撞上Muni公交的事件，好在並未造成人員傷亡。

Cruise首席執行官沃特（ Kyle Vogt）表示：「在舊金山無人車業務的擴張，對公司來講具有里程碑的意義，因為一直以來，無人駕駛技術公司一直面臨商業化和可否盈利的壓力。」

Cruise一直處於虧損的狀態，僅2023年第一季度虧損就高達5.61億元。沃特在社交媒體的聲明中表示：「在舊金山運營無人駕駛計程車，算是商業可行性的試金石，如果它能在這裡順利運營，那同樣的商業模式可以在任何地方發揮作用。」

Cruise員工將成為第一批能夠全天候乘坐無人車的乘客。如市民想體驗，可以直接手機 下載 (Cruise App)進行付費乘坐。目前白天在市區內合法運行的地點包括日落區（Sunset）、列治文區（Richmond）、科爾谷（Cole Valley ）和太平洋高地（ Pacific Heights） 。除了市中心的部分地區和雙子峰附近的一些社區外，夜間可搭乘Cruise計程車穿梭在城市的大部分地區。

本報記者曾親身體驗，在夜間乘坐一次Cruise無人駕駛計程車，穿梭舊金山市區最繁華的街段。車輛行駛平穩，運行規範與真人駕駛並無區別，啟動、加速，遇交通燈停下，都很平順。且相同路段的打車費用比一般計程車節省約三分之一。但是，在乘坐行進時，空出的駕駛會讓人感到不習慣，路上的行人發現後，也多投以奇怪的表情，似是很驚訝。

當然，搭乘無人車必須要有一部手機，先下載其手機應用程序，才可以叫車，但還不止這些。乘客上車後，車輛開門和關門，以及出發和停靠指令，都要乘客自己在手機上操作。這對於手機使用不熟練的長者，可能會是一個挑戰。

目前，還尚不清楚Cruise具體何時將付費乘車服務擴展到白天，以及共計會有多少無人駕駛計程車為城市提供服務。但公司的發言人表示：「會先從小規模起步，之後再緩慢擴張業務範圍。」